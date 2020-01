Repudian derribo de árboles en el centro de Ypejhú

“Mas de 20 árboles derribaron en una extensión de una cuadra y media, aproximadamente, sobre la avenida Mariscal Estigarribia, y frente a mi casa arrancaron un árbol porque yo no me encontraba, luego me llamó mi señora y atajé el trabajo en compañía de los vecinos”, manifestó.

Sin embargo, para la jornada de este miércoles se podría producir un conflicto entre los funcionarios municipales y los vecinos, ya que la intención del intendente Emigdio Morel sería supuestamente derribar todos los árboles que se encuentran sobre las principales avenidas, para dar paso a un nuevo proyecto de lumínica.

Desde Última Hora se intentó contactar con el intendente Morel para conocer su versión sobre los hechos, pero no atendió las llamadas. Igualmente, el concejal Carlos Lomaquis, presidente de la Junta Municipal fue consultado sobre la existencia de algún proyecto en el casco urbano de la ciudad, pero tampoco respondió a la interrogante.

Entretanto, la edil Roalda Garrido lamentó el derribo de los hermosos árboles que embellecen las avenidas principales de Ypejhú, y aseguró no estar en conocimiento de la existencia de algún proyecto aprobado en la Junta Municipal para su ejecución. Afirmó que el intendente Morel ya no atiende las llamadas de la prensa, para evitar dar explicaciones sobre su acto.