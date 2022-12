¿Quiénes son los ternados para la Fiscalía General del Estado?

Luego de la selección realizada por el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo debe elegir uno para enviar al Senado, que tendrá la decisión final.

Santander Dans, el mejor puntuado

El juez Gustavo Santander Dans, miembro del Tribunal de Apelación Penal, fue el de puntaje más alto en el proceso de selección. Es doctor en Ciencias Jurídicas, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Asunción en 1991.

Fue juez de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral de Areguá, Central, desde 1994 hasta el 2002, año en que asumió como juez de Primera Instancia. En ese cargo estuvo hasta el 2016 y desde entonces ejerce como miembro del Tribunal de Apelación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

También fue docente de Derecho Constitucional en una universidad privada desde el 2001 hasta este 2022. Tiene dos libros publicados, uno del 2018, titulado La resolución ficta en el Código Procesal Penal Paraguayo y el otro, del 2021, denominado Inmunidades constitucionales y legales.

Nació el 15 de abril de 1964 en Tebicuary Mí, Paraguarí.

Pérez Rivas, con el aval del Ejecutivo

Cecilia Arminda Rivas Pérez es abogada egresada también de la UNA, en el 2003, y tiene una maestría en Derecho con especialización en litigación oral realizada en el extranjero. Recientemente renunció a su cargo en el Poder Ejecutivo como ministra asesora de Seguridad de la Presidencia de la República.

Anteriormente fue ministra de Justicia, desde el 2019 hasta el 2022. Anteriormente, fue viceministra de Justicia entre el 2016 y el 2019.

Asimismo, ejerció como oficial de Secretaría, desde 199 hasta el 2003, luego fue actuaria entre el 2003 y 2004. También estuvo en la Defensoría Pública desde el 2004 hasta el 2008, fue asesora jurídica entre el 2008 y 2009, ejerció como abogada entre el 2010 y 2016.

Pérez también fue docente en la Universidad Nacional de Caaguazú en la cátedra Teoría del Estado durante el 2009. Así también, enseñó Derecho Penal en la UNA desde el 2019.

Así como la ex asesora del Ejecutivo, otros afines al presidente Mario Abdo Benítez, que son Carlos Arregui, ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y actual miembro del Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), René Fernández, actual ministro de la Seprelad, Teresa Rojas, titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y Mónica Seifart, ex asesora jurídica del Palacio.

Sin embargo, solo Pérez quedó en la terna. Todos gozaban del visto bueno del mandatario.

Rolón Fernández, el elegido por unanimidad

El juez Emiliano Ramón Rolón Fernández es doctor en Ciencias Jurídicas Summa Cum Laude de la UNA, del 2004, y egresado también de la misma casa de estudios en 1983. Fue el único candidato de entre los tres ternados que fue elegido por unanimidad entre los miembros del Consejo.

Fue juez de Primera Instancia desde 1996 hasta el 2001, año en que ingresó como miembro del Tribunal de Apelación. Fue uno de los magistrados que anuló el proceso y absolvió a los campesinos acusados por la matanza de Curuguaty.

Por esa razón, la fiscala general Sandra Quiñónez lo denunció por mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El órgano extrapoder decidió apercibirlo

Asimismo enseñó Derecho Penal I en la UNA en el 2003, y luego desde el 2012 hasta este 2022, Criminología en la filial de la UNA en Caacupé. Desde el 2003 hasta la actualidad, Análisis Jurisprudencial del Derecho de Forma en la Escuela Judicial, desde el 2016, Dirección e Intervención de Audiencias en la Escuela Judicial, sede Pilar, durante el 2019, y la misma materia en Asunción desde el 2021.

Nació en Escobar, Paraguarí, el 05 de enero de 1956. Fue varias veces candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia.