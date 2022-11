Afines a Marito que pelean por la Fiscalía tienen perfil antimafia

El portafolio político de estos candidatos que están en altos cargos del Poder Ejecutivo tienen en común la lucha contra el crimen organizado (lavado de dinero, tráfico de drogas, armas y cigarrillo, y otros) y todos ellos encontraron sendas barreras durante la gestión de Quiñónez para avanzar en las investigaciones que impulsaron.

Son tres mujeres y dos hombres los que están en este grupo que tienen en común su cercanía al jefe de Estado.

Ellos son: Carlos Arregui, ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y hoy miembro del Directorio del Banco Nacional de Fomento; y René Fernández, actual ministro de Seprelad y ex titular de la Secretaría Anticorrupción del Gobierno. Ambos son ex fiscales de delitos económicos y anticorrupción y conforman desde hace bastante tiempo una dupla, destacándose en las acciones antilavado. Tuvieron fuerte protagonismo en las investigaciones que llevó adelante este gobierno y que causaron revuelo político como fue el caso que investigó y denunció al ex presidente Horacio Cartes por lavado de dinero, así como el caso del avión iraní-venezolano que salpicó también Cartes porque vino al país a llevar un cargamento de cigarrillos de Tabesa. Ambos casos, que siguen sin avanzar en la Fiscalía que dirige Quiñónez, movió la mirada de los Estados Unidos que calificó de significativamente corrupto al ex jefe de Estado y actual líder de Honor Colorado.

Entre las mujeres afines a Marito Abdo que se apuntaron para reemplazar a Quiñónez están Teresa Rojas, también ex fiscala al igual que Arregui y Fernández y actual ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico); Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia y actual asesora en materia de seguridad de la Presidencia de la República, y Mónica Seifart, ex asesora jurídica del Palacio y ex representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, quien además es cercana a la primera dama Silvana López Moreira, por lo que, además de haber estado en altas funciones del Gobierno, goza de la plena confianza de la familia presidencial y suma la simpatía de otros sectores políticos.

Todos ellos gozan del respaldo pleno del jefe de Estado, quien deberá elegir al o a la reemplazante de Quiñónez de la terna a ser remitida por el Consejo de la Magistratura. El Senado debe dar su acuerdo.

Mónica Seifart

Cercana a la familia

Mónica Seifart, hija del ex vicepresidente de la República Roberto Seifart. Fue asesora jurídica de la Presidencia de la República y luego representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Es muy cercana de la familia presidencial.

Cecilia Pérez

Asesora de seguridad

Cecilia Pérez desembarcó en este Gobierno como ministra de Justicia. Actual asesora en Asuntos de Seguridad de la presidencia de la República. Fue viceministra de Política Criminal y coordinadora de Comisión de Reforma Penitenciaria.

Carlos Arregui

Figura antilavado

Carlos Arregui fue fiscal de delitos económicos y anticorrupción. Dirigió la Seprelad y durante su gestión estallaron los mayores casos antilavado. Fue asesor de transparencia. Hoy integra el Directorio del Banco Nacional de Fomento.

René Fernández

Rol anticorrupción

Fue fiscal delegado de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Luego ocupó el cargo de ministro Anticorrupción y recientemente nombrado como ministro Antilavado en reemplazo de Arregui.