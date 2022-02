Queman institución educativa en San Pedro del Paraná

El fuego también alcanzó a los kits escolares que estaban listos para ser entregados este miércoles a los padres de familia, ante el inicio de clases la próxima semana.

“Esto es para la directora de la escuela y colegio, todos los alumnos que no pasaron de grado y las materias deben pasar para que no haya problemas y no deben rendir otra vez, deben pasar de grado así nomas”, señala una nota escrita a mano y con pésima ortografía que fue dejada en el lugar.

Por la nota se presume que el fuego fue provocado por alumnos que no aprobaron las materias y, por ende, no pasaron de grado en el año lectivo 2021, quedando pendientes de rendir los exámenes complementarios.

Bomberos Voluntarios de San Pedro del Paraná acudieron al lugar y lograron controlar el fuego antes de que consuma más aulas de la escuela.