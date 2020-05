Proveedor sospecha de trabas ante cuestionamientos de insumos para Salud

El 18 de abril llegó al país la primera partida de mascarillas quirúrgicas desde China Continental, pero al no cumplir las especificaciones técnicas, fueron rechazadas.

La firma considera que el informe apunta al rechazo total del cargamento de insumos que se trajeron para hacer frente al brote del Covid-19 en Paraguay.

“El informe técnico no cuenta con ningún tecnicismo… Hace observaciones visuales que no tienen asidero técnico”, señaló a Monumental 1080 AM el representante de Imedic SA, Andrés Casati.

El abogado explicó que el documento no menciona, por ejemplo, si las mascarillas tienen las cinco capas de tela, si tienen o no el clip delantero nasal, o bien, si los equipos de bioseguridad cumplen con un 95% de impermeabilidad.

“No creo que sea un informe negativo, pero me da a sospechar, porque si las autoridades recepcionaron los insumos todo bien y ayer empezaron a abrir caja por caja para buscar algún pero, da que pensar”, expresó.

El abogado afirmó que todos los insumos cumplen con las especificaciones solicitadas por Salud Pública, por lo que sostuvo que la empresa buscará cumplir con el contrato.

“Nosotros queremos cumplir y vamos a presentar todas las conciliaciones a fin de usar estas mercaderías en el país”, agregó.

En ese sentido, Casati informó que los insumos están siendo requeridos por otros países y que de rechazarse la carga, estos serán vendidos y los productos ya no van a estar más en Paraguay en caso de que estalle la pandemia.

Hasta el momento, la empresa Imedic SA entregó dos lotes de insumos médicos que le fueron adjudicados por Salud Pública. Sin embargo, los productos fueron recepcionados en el parque sanitario, pero aún no fueron aceptados por los mecanismos legales.

El Ministerio de Salud había iniciado el proceso de rescisión de contrato con la empresa, luego del rechazo del primer lote de insumos y equipos que no reunían las especificaciones técnicas.