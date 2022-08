Efraín Alegre, presidente del PLRA, junto a la ex ministra Soledad Núñez.

El primero en lograr conformar una chapa fue el liberal Martín Burt con Luz Borja, quien proviene del sector cultural.

En este marco también se habla de que Efraín Alegre, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ya habría decidido a su respectiva compañera de fórmula y sería la ex ministra de la Senavitat (actual Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat), Soledad Núñez.

Esta dupla no fue vista con muy buenos ojos en el sector del Frente Guasu y la articulación Ñemongeta, puesto que "no representa a todos los perfiles políticos" de la Concertación.

"Si bien todavía no se hizo el anuncio oficial, nosotros manejamos la información de que prácticamente es un hecho la dupla Alegre-Núñez (...). Me parece que sería una dupla que básicamente representa a un sector, hablando de las ideas, de los perfiles. Porque tiene un perfil más conservador", dijo el senador Hugo Richer a Monumental 1080 AM.

Para el legislador del Frente Guasu, la dupla encabezada por el titular del PLRA es la que ganará en las internas del próximo 18 de diciembre.

"Efraín elige su dupla y Esperanza su dupla, ¿te parece que tenemos esa posibilidad en la Concertación? No hemos visto una candidatura que esté arrastrando votos del padrón nacional", expresó.

"Yo creo que el 80% o más de las internas de diciembre va a ser el padrón liberal. No tengo duda de eso. Entonces va a terminar por imponerse Efraín Alegre", remarcó.

También alegó sugestivamente que lo ideal es que la candidata del Frente Guasu, Esperanza Martínez, esté en la dupla con Efraín Alegre.

En vista a la posible chapa con Soledad Núñez, Efraín Alegre descartó otro ofrecimiento que vino de parte del ex senador Paraguayo Cubas.