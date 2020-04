¿Por qué Guillermo Sequera habla de contagios controlados del Covid-19?

La intención de las autoridades sanitarias era evitar el colapso del sistema de salud y ganar tiempo para mejorar la estructura y capacitar al personal de blanco.

De acuerdo a los profesionales médicos, la medida de mantener a la ciudadanía confinada en sus hogares también tuvo resultado positivo, ya que se evitaron contagios exponenciales y se salvaron vidas.

Luego de 40 días de llevar adelante las medidas sanitarias, la Dirección de Vigilancia de la Salud señala que la pandemia del coronavirus no se podrá detener en el país, argumentando que es necesario mantener el nivel de contagio actual para generar inmunidad de grupo.

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, sostuvo este domingo que "tenemos que contagiarnos", pero dentro de un índice controlado.

“Hay que flexibilizar un poco la cuarentena, que cumplimos bastante bien, los números hablan por sí solos. La meta no es parar la epidemia, sino enfermarnos a este ritmo, inclusive a un poco más rápido”, enfatizó.

Flexibilizar cuarentena es una medida necesaria

Ante ello, el infectólogo Tomás Mateo Balmelli y el neumólogo José Fusillo coincidieron en una entrevista en Monumental 1080 AM que flexibilizar la cuarentena es una siguiente medida a tomar, no ahora, pero servirá para inmunizar a la población de manera controlada y no colapsar el sistema de salud.

Ambos especialistas refirieron que, capaz el tenor comunicativo del mensaje de Sequera no fue el correcto, pero que la medida debe ser considerada para verificar el índice de contagios y la presión socioeconómica que también juega un importante papel en el escenario sanitario.

“Si el Estado tiene la inteligencia de llevar adelante una cuarentena inteligente, donde se haga un trabajo de forma grupal, se podrán evitar contagios de forma abrupta. De la misma manera se podrá mantener la medida si se ejercen controles estrictos en frontera”, expresó Mateo Balmelli.

El infectólogo mencionó que la pandemia cesará en el país cuando la población esté infectada en un 80%, o bien, cuando se pueda tener una vacuna que pueda inmunizar a la población.

Por ello, aclaró que actualmente el crecimiento de individuos infectados es bajo, es decir, está básicamente controlado, ya que una persona contagia a 0,6 individuos a su alrededor, mientras que ante un brote epidémico se maneja que un enfermo infecta a más de 2 individuos.

“Estoy de acuerdo con que la cuarentena nos dio tiempo para prepararnos y aplanar un poco la curva de contagios. Ahora tenemos que prepararnos para el invierno, para mayo y junio. En lo que no estoy de acuerdo es en lado logístico, porque todavía estamos discutiendo la falta de equipos de bioseguridad, donde finalmente estiramos la cuarentena para poder equipar a nuestros soldados de la primera línea de la batalla”, agregó.

Por otra parte, el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, José Fusillo, señaló que la cuarentena que aplicó el país fue sumamente importante porque se pudo contener la situación y salvar una gran cantidad de vidas, que desde el sector sanitario no se podrían haber mantenido.

“Dentro del punto de vista médico diría que sigamos un mes más con la cuarentena, pero no podemos liberar de repente, esto se debe ir analizando y ver si la población está preparada y si existe la conciencia, porque de lo contrario se pierde la tensión de la situación y la atención”, sostuvo Fusillo.

"Circulación pública se debe reglamentar"

El neumólogo refirió que la medida de circulación pública se debe reglamentar paulatinamente, debido a que la gente también tiene que salir a trabajar, y que dentro del escenario actual también se registra una fuerte presión social y económica que no se puede evitar.

“Hay que entender que la epidemia no va a terminar y de alguna manera vamos a vivir en una cuarentena donde de a poco se pueden ir liberando sectores”, explicó.

La situación no solo es compleja para Paraguay, sino que pone en vilo a todos los países del mundo, cuyos sistemas sanitarios también fueron fuertemente desafiados por el brote del virus.

Ambos especialistas también concuerdan en que este tiempo debe ser crucial para capacitar al sistema de salud y a la población, de manera a seguir ganando tiempo y que al momento de flexibilizar las medidas, la situación pueda manejarse correctamente.

La pandemia del coronavirus ingresó al país a inicios de marzo y desde entonces el Gobierno Nacional tomó una serie de medidas restrictivas para evitar el contagio masivo de la enfermedad.

Hasta el momento, Paraguay cuenta con 208 casos confirmados y ocho fallecidos.