Por descoordinación, Justicia y Fiscalía hacen cateo en la misma cárcel

Asimismo, la cartera estatal prosiguió a requisar la Penitenciaría Regional de Concepción.

“Hicimos un cateo a las 4.00 de la mañana y encontramos cosas que la Fiscalía no encontró, por ejemplo, droga”, acotó Pérez sobre el penal de San Pedro, en conversación con Monumental 1080 AM.

En ese sentido criticó que el Ministerio Público no haya coordinado trabajos con la institución de Justicia. “Se fueron, entraron y salieron (…) Y si ellos hacían su trabajo coordinadamente iban a encontrar todo lo que nosotros en este procedimiento”, refirió.

Señaló que capaz no fueron avisados “porque no querían que se filtre información”, y sobre ese punto remarcó que son una “institución” y no los (delincuentes) que “están en la cárcel”. Incluso habló de complicidad en el proceso.

En el cateo realizado por parte de agentes penitenciarios en la cárcel de San Pedro se incautaron varios chips, celulares, cargadores, armas blancas, medicamentos controlados y supuestos moños de crack.

El Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios (GRAP) decomisó de la Penitenciaría Regional de Concepción 30 puñales, 20 estoques, dos lanzas y 280 pastillas disomnilan.

La viceministra de Política Criminal dijo que seguirán haciendo requisas “a los efectos de seguir limpiando” los penales. “Ahora vamos a tener que ir individualizando las responsabilidades para ir quitando un poco la manzana podrida de la que comen las demás”, expuso.