Policía reporta aprehendidos y detenidos en controles nocturnos

"Todos fueron aprehendidos y detenidos durante los procedimientos de controles de las medidas sanitarias y por el incumplimiento del decreto presidencial que establece la restricción horaria desde las 0.00 hasta las 5.00", explicó en conversación con Última Hora.

Los controles de la Policía Nacional iniciaron en la noche de este viernes y se realizaron a nivel nacional, sin embargo, en los demás departamentos del país hubo acatamiento y no se registraron novedades.

Andrada dijo que los controles continuarán normalmente todas las noches y madrugadas para hacer cumplir el decreto presidencial.

Desde la Dirección de Policía de Asunción informaron que agentes de las comisarías 6ª, 10ª y 11ª realizaron controles y verificación de locales nocturnos y bares.

Los uniformados fueron acompañados por funcionarios de la Municipalidad de Asunción y personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), conforme a la nota de servicio 151, referente al cumplimiento del decreto presidencial 4880/21 y la Ley 1699.

El primer recorrido fue realizado a las 0.15 sobre la avenida España casi Malutín, en el local Die Mamnschaft de Paseo Carmelitas, en donde la cajera no se identificó, no tenía los documentos solicitados por el funcionario municipal y no brindó datos del propietario del local.

En dicho lugar se encontraban nueve personas, tres clientes en mesas distintas. El director de tránsito, Ariel Andino, le entregó a la cajera un acta de intervención municipal, luego los clientes se retiraron enseguida.

También se recorrieron Casino Asunción, Manzana T, Casino Gran Asunción, en donde no hubo novedades.

Controles nocturos.mp4 Los controles se realizaron en varios sitios de la ciudad de Asunción y en el Departamento Central. Video: Gentileza.

El último recorrido se realizó a las 2.40 aproximadamente, en las calles Quesada y Charles de Gaulle, donde verificaron a varias personas quienes estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Todos los procedimientos fueron comunicados al Ministerio Público. La Policía Nacional volvió a salir a las calles para realizar los controles ante la explosión de casos de Covid-19 en el país.