La víctima denunció ante las autoridades correspondientes que el pasado 30 de agosto fue golpeada brutalmente luego de que la misma lo encontró a él con otra persona, que según ella, también es personal de la Policía Nacional.

En dicha ocasión, la denunciante contó que el hombre la comenzó a maltratar de forma verbal y luego física, brutalmente, lo que le produjo varios hematomas en casi todo el cuerpo.

Sin embargo, la afectada logró escapar de su agresor y formuló la denuncia ante la fiscala Daisy Sánchez, quien dispuso la detención del efectivo policial.

Le puede interesar: La mitad de los feminicidas del primer semestre tenían antecedentes

"Gracias a Dios salí corriendo, me escapé, porque en ningún momento él me soltó. Me maltrataba en el piso, no me dejaba. Le pedía por favor y no me soltaba. En un descuido pude salir. Ella me miraba y en ningún momento hizo nada", manifestó en comunicación con Telefuturo.

De acuerdo con la víctima, es la tercera vez que es agredida por su pareja y que antes de que radicara la denuncia, presuntamente, fue amenazada por parte de Rodrigo Ariel Cardozo. "Antes de hacer la denuncia él me hizo la amenaza, que si hacía la denuncia me iba a matar", contó.

El Código Penal Paraguayo, tras su última modificación, establece en su artículo 229 sobre violencia familiar un aumento de la pena carcelaria a seis años, por lo tanto, se tipifica como crimen y no puede estar sujeto a medidas alternativas.