La mayoría de los senadores cuestionaron las respuestas ambiguas de Petta a las preguntas que tenían relación con los libros con sendos errores, el aprendizaje digital y la falta de consenso para solucionar las problemática de la pandemia por el Covid-19.

Uno de los más duros cuestionamientos fue la de la senadora colorada Blanca Ovelar, quien recordó la dictadura con ciertos comportamientos del ministro. Mencionó que es un retroceso la actitud dictatorial de Petta y dijo estar preocupada del proceso de aprendizaje virtual que sigue contemplando las disciplinas de una malla curricular presencial.

Nota relacionada: Petta es “un incompetente para el cargo”, afirma Ovelar

La ex ministra de Educación también criticó el "plantel tan mediocre" de la cartera educativa que tampoco puede orientar a su titular a resolver los problemas. "La gente que está ahí (Ministerio de Educación) no tiene capacidad. Es un verso venir a decir que se respeta a la gente con el concurso cuando gente meritoria está en los pasillos", acusó.

La senadora Esperanza Martínez también lanzó fuertes criticas contra el responsable de la cartera educativa y mencionó que se perdieron más de siete horas en su defensa y que las respuestas no fueron concretas.

Embed Silvio Pettirossi un poroto. — Esperanza Martinez (@esperanza_py) May 13, 2020

“A usted le gusta tener la razón de manera autoritaria, por eso nos tuvo siete horas escuchándole a usted, esa es su característica; usted habla mucho, usted se escucha a usted mismo y tiene poca capacidad de escuchar a los otros, y eso no es un buen atributo para ser ministro de Educación”, cuestionó.

Martínez citó las fallas en la gestión y pidió a Petta sincerarse y contestar a su consulta: "¿Usted cree que hoy sigue siendo la mejor persona para ser ministro de Educación del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez?".

Por su parte, Petta reconoció que es un "ser humano que se equivoca. No soy maestro, pero sé aprender y lo que aprendí es amar la educación. Estoy convencido de que se puede cambiar, que tengo que cambiar, que se tiene que cambiar", respondió.

La senadora del Frente Guasu cerró reflexionando que "la actitud, el conocimiento pedagógico y la gobernanza son necesarios para llevar adelante el plan propuesto para la situación en la que estamos".

Carlos Filizzola adelantó que no quedó conforme con las respuestas del ministro de Educación, Eduardo Petta. El legislador del Frente Guasu aseguró que a pesar de que el integrante del Ejecutivo habla de diálogo, no se reúne con todos los sectores educativos para definir acciones en el marco de la pandemia.

Lea más: Sin autocrítica, Eduardo Petta responde a interpelación en el Senado

Filizzola dijo que el titular de la cartera educativa no es capaz de escuchar a todos los sectores y estamentos de la educación para encontrar una contingencia a la situación ante la pandemia del Covid-19.

Eduardo Petta respondió que se reunió con todos los gremios, incluso con los grupos vinculados “ideológicamente” con el senador del Frente Guasu. “¿Qué puedo hacer si vienen con una imposición y salen por no querer debatir?”, respondió el ministro.

Siguiendo con la respuesta a Filizzola, Petta dijo que los grandes debates, las grandes asambleas, se deben dar al final.

El senador por el Frente Guasu Hugo Richer encaró a Eduardo Petta por haber dicho que sus expresiones sobre kits de alimentos a cambio de tareas fueron descontextualizadas. El legislador señaló que el ministro se ratificó en esas declaraciones.

El ministro de Educación no ocultó su molestia por los cuestionamientos, y aseguró que “los diarios no tienen precisión ya que se contaminan con lo que dicen los periodistas”.

A pesar de que habló de descontextualización de sus expresiones, Petta reiteró que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no es la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y que entrega alimentos a los que van a las aulas. “Fue una opinión mía en una radio, pero no fue una orden dentro del MEC", dijo.

El ministro de Educación sostuvo que la prioridad de la institución para las entregas de víveres y kits escolares serán las comunidades de escasos recursos.

El senador liberal Víctor Ríos no se mostró conforme con las respuesta de Petta sobre las reuniones con gremios estudiantiles y su postura sobre los grupos con los que no tiene afinidad.

Lea además: Senado realiza la interpelación virtual al ministro Eduardo Petta

Petta aseguró que muchos gremios estudiantiles tienen asesores que no son estudiantes y personas que están involucradas en política, pero que él "trata de aplicar reglas democráticas".

El senador Stephan Rasmussen (PPQ) dijo que las respuestas fueron insatisfactorias y que termina más preocupado de lo que estaba antes de la interpelación. Cuestionó que Petta se presente con actitud de soberbia.

Rasmussen dijo que le llamaron la atención las impresiones del ministro respecto a los recursos y las ejecuciones del Ministerio de Educación.

Abel González defendió a Petta diciendo que actuaría como "abogado del diablo" para decir que no es el momento para interpelar al ministro de Educación. Dijo que es consciente de que la educación del país no solo no es la mejor del mundo, sino que se encuentra entre las peores.

Sin embargo, mencionó que la interpelación se debe realizar no en situación de pandemia, sino en una situación normal.

Según establece la reglamentación del Artículo 193 de la Constitución Nacional, a partir de la interpelación el Senado tiene un plazo máximo de 20 días para presentar una moción de censura. En caso de no hacerlo, se entenderá que el pleno quedó satisfecho con las explicaciones del ministro de Educación.