Al respecto, el secretario de Estado señaló que la entrega del 100% de los útiles en las instituciones representa un logro histórico, atendiendo que año tras año se retrasa o se registran faltantes.

“Esto no debería ser una novedad, pero en un país como el nuestro, sí lo es (…) Esto es un hecho histórico porque antes no se planificaba y este año está bastante ordenado”, dijo Petta en contacto con radio Monumental 1080 AM.

El alto funcionario resaltó que se pudo completar la entrega gracias a una organización y trabajo logístico con anticipación.

“Más de 26 millones de útiles se completaron y esto tiene un trabajo enorme. Esto va a llegar a la cantidad de alumnos registrados en las escuelas durante el 2019”, refirió.

Asimismo, aclaró que en caso de faltantes, se realizará el proceso de reposición, ya que las escuelas pueden tener más alumnos matriculados este año.

El kit escolar está clasificado de acuerdo a los niveles de educación (Inicial, Primaria y Secundaria) e incluye lápices, borradores, cuadernos, masas de moldear, bolígrafos, calculadoras, entre otros.

El ministro también comentó que el MEC recibirá en marzo próximo las computadoras que están destinadas a los bachilleres de Informática y Diseño Gráfico, a fin de dotar de materiales especializados a los estudiantes.

También anunció que se busca conseguir herramientas para los alumnos que se especializan en bachilleres mecánicos y agropecuarios.