Se trata de la Resolución 261 que reglamenta el proyecto piloto de pesca deportiva durante la veda.

Los manifestantes rechazan esta iniciativa por lo que realizaron una marcha pacífica por las principales avenidas de la comunidad y luego realizarán un acto central en la plaza de la democracia.

"Ya se ha decidido que si el Ministerio no revé su postura con respecto a la pesca deportiva durante la veda, realizaremos una movilización por tiempo indefinido desde el 10 de noviembre, fecha en la que está prevista la llegada de varios brasileños con ese objetivo a nuestra comunidad", advirtió el vocero de la Federación, Ángel Cano.

Por su parte, los hoteleros de la ciudad lamentaron la actitud de los pescadores y mencionaron que este plan piloto es fruto de un proyecto elaborado en 2017, mucho antes de que iniciara la pandemia del Covid-19.

"Nosotros venimos trabajando en este proyecto desde hace tres años, presentamos el proyecto en 2017, no surgió. Ahora el proyecto es amplio, no solo este punto, y no surgió en esta pandemia. Es una salida para muchas familias que dependen del turismo", acotó Roberto Gracia, presidente de la Asociación de Hoteleros y Promotores Turísticos.

"Vemos con tristeza cómo los pescadores no entienden esta situación y amenazan a sus propios compañeros de trabajo con borrarles de la lista de los subsidios, entre otros", expresó.

Roberto Gracia comentó que, según estudios científicos realizados en Argentina, los peces no desovan hace dos años por el bajo nivel del río y por ende no va a afectar la reproducción, ya que no está ocurriendo.

"El Ministerio (del Ambiente) accedió a que se realice este plan piloto, porque considera válido. Además, el lado argentino realizó estudios científicos y concluyó que los peces necesitan crecida del río para desovar, este año no lo harán por el bajo nivel del río, algo que ocurre desde hace dos años y ellos igual van a seguir pescando durante esta veda. Entonces, por qué nosotros no, ellos incluso hacen sin devolución", agregó.