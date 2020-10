Más Interior

Ayolas dice no a la pesca deportiva en veda

Los pescadores de Ayolas, Misiones, rechazan la intención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) sobre el plan piloto de pesca deportiva con devolución, en plena veda pesquera, que pretende reactivar el turismo. “Durante la veda, los peces se reproducen en Ayolas, que es su principal zona para desovar. Hasta este lugar arriban los peces porque se encuentran con el muro de contención de la represa. Queremos proteger la naturaleza. Si no nos hacen caso vamos a manifestarnos y no dejaremos pasar a los turistas que tienen intención de realizar pesca deportiva”, señaló Ángel Cano, de la Confederación de Pescadores. Añadió que “no se puede buscar reactivar la economía a costilla de la naturaleza”. Los agremiados remitirán notas al Mades y a la Senatur. VR



Itapúa cuenta con albergue para mujeres

Ante las alarmantes estadísticas de hechos de violencia, Itapúa habilitó un albergue para mujeres víctimas de violencia. La dependencia cuenta con asesoría jurídica, asistencia y apoyo sicológico, así como también con acompañamiento de una asistente social. El albergue se encuentra totalmente amoblado con camas, frazadas, heladera, horno, cubiertos y otros, que permiten brindar una atención integral a las mujeres. El local está acondicionado incluso para que puedan ser recibidas con sus hijos, si fuese necesario. El albergue posee seguridad, donde incluso el protocolo de actuación incluye la presencia de personal policial para el resguardo de las víctimas y acompañamiento del Ministerio de la Defensa Pública y de la Secretaría Departamental de Salud. AR



Abigeato: Flagelo que persiste en el Chaco

Pese al combate y a los recientes casos de detenciones de personas ligadas a una banda de abigeos en el Departamento de Alto Paraguay, este flagelo persiste en el Chaco. Los vecinos se sienten molestos por la amenaza constante de los abigeos que no paran y que la Justicia sea leve con este tipo de delincuencia. Se dispone de un Departamento Antiabigeato de la Policía Nacional con sede en Puerto Casado, que debe cubrir todo el departamento, pero no dan abasto. A pesar del despliegue de policías para atrapar a los delincuentes, persiste el flagelo interminable para los productores ya sean pequeños, medianos y grandes ganaderos, que constantemente sufren millonarias pérdidas económicas, según la queja de los pobladores de la zona del Chaco. AM