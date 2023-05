Peña cuestiona a Seprelad y habla de revertir "decisiones arbitrarias"

El próximo presidente de la República, Santiago Peña, expresó a Monumental 1080 AM que buscará revertir la utilización del Estado como un garrote político, al ser consultado sobre los informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que tienen que ver con el ex presidente de la República, Horacio Cartes, y el retiro de la corresponsalía al Banco Basa por parte del Banco Nacional de Fomento.

“Yo era ministro de Hacienda, nosotros teníamos muchísimas disputas políticas, jamás se me hubiese pasado por la cabeza utilizar mi rol como órgano rector de la política económica o tributaria con fines partidarios, para mí eso me parece nefasto eso y yo creo que se utilizó”, remarcó.

El Gobierno de Mario Abdo Benítez había cortado las transferencias al exterior al Banco Basa, luego de una investigación por presuntos vínculos con el terrorismo y lavado de dinero, según lo había expresado el mandatario.

“En el Directorio del Banco Nacional de Fomento, cuando se enteraron que eran el único banco que hacía transferencias al exterior de una empresa que hoy está siendo investigada por vínculos con el terrorismo y lavado de dinero, le cortaron las transferencias al exterior”, había expresado Abdo Benítez en campaña política.

Asimismo, dijo que buscará que no haya utilización política de las instituciones en contra de nadie y que funcionen en base a su norma y procedimiento.

“Creo firmemente en las normas y procedimientos y si se aplicaron de manera arbitraria, pues, se tienen que revertir sin lugar a dudas y tengo enormes cuestionamientos sobre la administración de la Seprelad, enormes, gigantescos, y yo conozco de la responsabilidad que tiene la Seprelad y luché para darle independencia y lamento que se haya utilizado los últimos cinco años como garrote político”, cuestionó.

En ese sentido, sostuvo que él fue víctima de la Seprelad, ya que lo incluyeron en un informe de inteligencia financiera para que se trate de generar alguna investigación en su contra, como también contra su padre.

Apoyo a la gestión de Sandra Quiñónez

“Eso también fue una construcción política que se hizo y creo que los hechos van totalmente en contra de eso, porque osino no hubiésemos visto imputaciones e investigaciones de personas que políticamente estaban muy cerca nuestro”, alegó.

A su vez, dijo que la gente quería que se le meta preso a Horacio Cartes y si no se le metía preso quería decir que la Fiscalía estaba manipulada o era cartista, “totalmente una construcción falsa”.

Peña adelantó que está dispuesto a trabajar con el nuevo fiscal, Emiliano Rolón, para darle todas las herramientas desde el Ejecutivo, como mayor presupuesto, para que pueda llevar adelante una gestión independiente y al servicio de la ciudadanía.

Caso metrobús

“Yo creo que lastimosamente y en el ámbito judicial muchas veces se dice que la imputación no genera agravio, lastimosamente sí genera y un agravio enorme. Hasta donde yo entiendo no hay ningún elemento y esta es una imputación, se va a investigar y en algún momento van a tener que hacer una acusación si hay méritos, yo entiendo que no hay méritos”, cuestionó.

No obstante, dijo que capaz pueda ser también la oportunidad para abrir la investigación, evaluar la causa y en caso de no encontrar irregularidades cerrarla.

“Yo conozco porque el proyecto metrobús venía ya de la época de Fernando Lugo, después se aprobó la ley con Federico Franco y cuando llegamos nosotros lo empezamos a Ejecutar y era un proyecto de una enorme complicación técnica, había problemas de expropiación de veredas, hacer cables subterráneos, poner sistema de desagüe pluvial y cloacal que no existe en esa avenida”, recordó.