Para el jefe de Estado, la banca pública desempeñó un "rol fundamental" durante la pandemia del Covid-19 porque contuvo la economía de micros, pequeñas y medianas empresas.

"Che ambe'uta peēme mba'ére pa ipochy hikuái (Yo les voy a comentar por qué ellos se enojaron)", empezó diciendo el mandatario sobre el malestar que tiene un sector con el BNF.

Le puede interesar: Mario Abdo dice que pelea con Cartes será entre "el dinero y el coloradismo"

"En el Directorio del Banco Nacional de Fomento cuando se enteraron que eran el único banco que hacía transferencias al exterior de una empresa que hoy está siendo investigada por vínculos con el terrorismo y lavado de dinero le cortaron las transferencias al exterior", mencionó el jefe de Estado.

El presidente no hizo en ningún momento alusión a la denominación de la firma, pero sí felicitó a la banca pública por las medidas que tomó al respecto.

"¿Por qué si ningún banco privado le hace transferencias al exterior a esa empresa, nosotros, la banca pública del pueblo, va a tener que perder su prestigio cuando una empresa está siendo investigada?", insistió.

En cuanto fue interrumpido por una mujer que estaba en el público, por un reclamo de restitución de pensión alimentaria para adultos mayores, el presidente de la República pasó a otro tema y ya no dio más detalles acerca del punto anterior.

En su momento, el entonces ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio había hecho declaraciones similares, al señalar que el ex presidente Horacio Cartes no tenía más corresponsalía y que el único banco que le seguía prestando el servicio era el Banco Nacional de Fomento, por lo que se puede interpretar que se refiere al ex mandatario y rival político.

“Y gracias al BNF sigue haciendo operaciones al exterior, ningún banco de plaza le da corresponsalía. Fíjense nomás el movimiento de Banco Basa capital, prácticamente el 47% de todo el esquema”, había expuesto Giuzzio ante la Comisión Permanente del Congreso sobre la operación Michael Jackson, un supuesto esquema de lavado de dinero a través del contrabando de cigarrillos del grupo Cartes.

Mario Abdo Benítez postuló para ser candidato a presidente del Partido Colorado y se enfrentará a su antecesor y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.

Le puede interesar: Mario Abdo lanza duro mensaje contra Cartes en informe ante Congreso

Ante este escenario se espera una feroz interna colorada teniendo en cuenta que los dos principales referentes actuales de la institución política se enfrentarán mano a mano por la titularidad.

Abdo Benítez y Cartes se vienen disputando el poder desde el 2015.

En los últimos meses, el mandatario viene lanzando duras críticas contra el líder máximo del cartismo, a quien lo acusa de transitar en el camino de la ilegalidad. Anteriormente vertió que será una lucha entre el dinero y el auténtico coloradismo.