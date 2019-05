“Yo creo que un sector más radical del zacarismo, enojado por lo que ocurrió con sus líderes, votó en contra y también el de Añetete, que estaba con Ulises Quintana”, refirió este lunes a los medios de prensa.

Señaló que por causa de eso no pudieron unir a todo el partido, y que no fue suficiente para que ganaran en las internas. Mencionó que no se reflejaron los 38.000 votantes colorados en los comicios de este domingo.

El candidato del movimiento Conciencia Democrática Esteña, Miguel Prieto, obtuvo 36.751 votos, lo que representó 4.399 votos más que el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y 25.721 más que el del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). La participación ciudadana alcanzó el 40,21%.

“Yo creo que la ciudadanía se identificó con la figura de Miguel Prieto, y nosotros no pudimos transmitir que sigamos siendo el cambio para Ciudad del Este”, mantuvo.

Asimismo, no descartó las versiones de que el narcotráfico haya incidido en los resultados, puesto que están siendo combatidos por el Estado.

Mencionó que uno de los puntos a corregir por parte del Partido Colorado es presentar un mejor candidato, que le guste a la ciudadanía.

Seguido a esto. admitió que el mejor posicionado para las elecciones municipales era el diputado Ulises Quintana, quien está preso en la cárcel de Viñas Cué por sus vínculos con el supuesto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña.

Pero en su lugar fue presentado Wilberto Cabañas, quien ganó en las elecciones internas de la ANR con el Movimiento Añetete.

Entre tanto, el nuevo jefe comunal asumirá el próximo 24 de mayo y estará en el cargo hasta noviembre del año próximo. El vicepresidente de la República, por su parte, dijo que cuenta con el Gobierno para mejorar la calidad de vida de los esteños. A Prieto lo consideró como el "mariscal de la victoria".