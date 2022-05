Parlamentarios venezolanos buscan reanudar relaciones con Paraguay

En ese sentido, Correa manifestó que “nunca habrá motivos para estar separados de Paraguay” y consideró que las voluntades políticas de los gobernantes no pueden estar por encima de los intereses ciudadanos.

El político venezolano hizo énfasis en que las diferencias y desencuentros nunca deben afectar a los ciudadanos de ambas naciones y remarcó que las relaciones entre Paraguay y Venezuela “nunca debieron romperse por diferencias políticas”.

“Nosotros somos una delegación de parlamentarios que no representamos al Gobierno, representamos al ciudadano”, prosiguió e indicó que por esos motivos tomaron la iniciativa de conversar con sus pares paraguayos.

“Nosotros no tenemos diferencias con Paraguay ni con su pueblo. No puede ser que la relación comercial, petrolera y el costo del combustible sean afectados porque los gobernantes no sepan entenderse”, acotó.

Por su parte y en la misma línea, Ortega dijo que se debe avanzar en el camino de la integración.

Mario Abdo rechaza negociar con Venezuela

Esta mañana el presidente Mario Abdo Benítez rechazó negociar con Venezuela la compra de combustible. El Gobierno paraguayo no reconoció como jefe de Estado a Nicolás Maduro mientras que sí lo hizo con Juan Guaidó, autoproclamado mandatario venezolano.

Paraguay tiene una deuda con Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), que se encuentra sin ser honrada por la situación política en el país caribeño. La deuda asciende a USD 300 millones por la provisión de combustibles entre 2008 y 2009.

El Ejecutivo vetó parcialmente la ley que permite a Petróleos Paraguayos adquirir combustible sin intermediarios y el texto volvió al Congreso Nacional para su estudio. Fue el titular del Senado, Óscar Salomón, quien habló sobre la posibilidad de volver a comprar combustible de Venezuela.