Para el analistica Marcelo Lacchi, la oposición no presenta una chapa presidencial que pueda romper la hegemonía del Partido Colorado.

En una entrevista con Monumental 1080 AM, Marcello Lachi, analista político, cuestionó duramente a los partidos de la oposición que no muestran signos de querer competir contra la Asociación Nacional Republicana ( ANR ) por la presidencia de la República para el 2023.

"Prácticamente, lo que hizo la oposición es entregar en bandeja la intendencia de Asunción, decidió no competir, y me parece que la historia se está repitiendo, la oposición va a participar, pero no competir para ganar la presidencia", vaticinó.

"No hay una persona que tenga un aprecio generalizado y si viene de afuera es tardísimo, nadie está haciendo nada. No se puede romper la hegemonía colorada con ese nivel de movilización. (Para ganar las elecciones) se puede solo esperar el suicidio colorado", aseveró el analista.

Lachi aseguró que si bien se busca participar en las elecciones, será mayormente para conseguir lugares en la Cámara de Diputados y Senadores.

"Es el camino que se tomó en la Municipalidad de Asunción y si continúan así, es el camino que se va a tomar para las presidenciales del próximo año", insistió.

Dijo que en teoría los opositores están interesados, pero "no hacen nada para transformar este potencial interés en algo concreto". "No es tan complicado el tema: Se tiene una ANR que es un estado hegemónico, si una oposición se presenta dividida gana directamente la ANR", explicó.

El especialista lamentó que faltando solo 14 meses para las elecciones generales no se tenga candidato único a presidente en la oposición y afirmó que políticos de los cuales se habla no tienen la capacidad de unir ni siquiera a los que están a su lado.

"Para ganar necesitas que una parte de los colorados no vote o te vote a ti. Y si quieren sacar de la galera a un hombre nuevo es muy difícil, porque no tienen tiempo para posicionarlo", indicó.

En ese sentido, señaló que el nombre de Norman Harrison, quien descabalgó de su candidatura para las elecciones, ya se tuvo de manera tardía y que a estas alturas no se tiene otro nombre que el de Efraín Alegre, quien ya perdió en dos ocasiones las elecciones generales.

"Solo se tiene a Efraín Alegre. ¿Por cuánto puede construir una alianza? Que sería solo electoral y punto. Es casi imposible, además ya perdió dos veces, y no sé cuánto amen los paraguayos a los perdedores", lanzó.