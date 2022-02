Analistas dicen que los opositores no ofrecen pelea a los colorados

Los colorados saben que sus cartas verdaderas se jugarán en las internas coloradas por la falta de una oposición firme, con ideas claras y que ofrezca una alternativa, lo que hace que sus conflictos se tornen un poco más violentos de lo habitual.

En medio de denuncias mutuas, amenazas de juicio político a la fiscala general y constantes tiroteos y acusaciones en discursos políticos, los colorados solo comenzaron a caldear sus internas de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, según los analistas, aunque coinciden en que esta vez el abrazo republicano se torna un poco más difícil.

Para Marcello Lachi, en las dos corrientes internas mayoritarias de la ANR existe una fuerte división por la disputa de poderes. El analista considera que todo el revuelo político causado por la denuncia de Giuzzio a Horacio Cartes, y las amenazas de juicio político a la fiscala general, forman parte de un histórico enfrentamiento entre los grupos más fuertes de la ANR.

“Considerando que los colorados dan por asumido que de sus anchas saldrá el nuevo presidente, porque del lado de la oposición nada se mueve, claramente en esta fase de interna se vuelve mucho más fuerte porque la oposición está tan perdida que se vuelve prioritario definir internamente. Desde el 2013 ya hubo este enfrentamiento entre Cartes y su grupo y una línea tradicionalista como Añetete, esos grupos de líderes locales que buscan un movimiento sin liderazgo para sus fuerzas propias, mientras que Cartes, el poder se concentra en él y él después distribuye a sus intereses. El Gobierno de Cartes muy controlado, el de Abdo un conjunto de gente que tiene poder porque se le tuvo que entregar, porque participó de la victoria electoral del presidente. La idea de Cartes es utilizar el partido para imponer un nuevo modelo económico. Hay dos visiones bastante contrapuestas, entonces sacan ahora todas las armas posibles para debilitar al adversario meses antes de las internas”, sostuvo.

Añadió que cada movimiento quiere demostrar fuerza para evitar que se le escape gente, porque son esa gente la que al final le traen los votos.

“Todo ese tema de Giuzzio y la fiscala general, lo hacen porque ahora conviene quitar el poder cartista, y lo utilizan políticamente. En este momento pasa siempre lo que pasa en las internas coloradas, pero en algún momento se vuelven mucho más violentas verbalmente por el tema de que se empiezan a contraer ideas contrapuestas, ya viene de Oviedo, de Argaña esto, es posible que el conflicto no supere las internas. Ahora se está volviendo una interna conflictiva, pero ahora, con el voto preferencial, permite aumentar el conflicto interno porque la gente trae los votos a los suyos, no es como antes con listas cerradas, esa situación podría haber determinado un mayor conflicto y no la extrema necesidad del abrazo republicano, porque finalmente cada uno debe llevar voto a su gente”, resaltó, al tiempo de afirmar que “el nivel de enfrentaminento y la lucha interna ha crecido notablemente porque se dan cuenta de que no hay oposición que ganar”.

Oposición. Para el analista, la oposición tiene una imagen fantasmal. “No aparece ni por aquí ni por allá. La oposición parece haber decidido que sea un presidente colorado nuevamente porque no hay propuestas, ni visión ni candidaturas sólidas. No entiendo por qué no pudieron hacer una propuesta clara y fuerte para la intendencia de Asunción y tampoco entiendo ahora. Efraín Alegre, si tuviera una alianza amplia, tendría que bajarse, me parece que solo están viendo quiénes entran como senadores y diputados, y es muy triste realmente”, alegó.

Nada nuevo. En ese mismo sentido se expresó el analista político José Carlos Rodríguez. No obstante, Rodríguez fue más allá y analizó la visita que realizó esta semana el encargado de negocios de la Embajada norteamericana al Palacio de López.

“Casi nada es nuevo en la interna colorada, pero creo que hay un temor (de Estados Unidos) estratégico de que estas cuestiones que son históricas puedan generar un bochinche, una rebelión y una desestabilización, porque estamos viendo eso en América Latina, el sistema subordinado a los EEUU está haciendo agua, lo vemos en Chile, en Argentina, y tienen miedo de que esto genere un descontento en Paraguay”, indicó.

Agregó: “Que HC tenga negocios medio turbios era vox populi, había suficientes indicios, pero otra cosa es que lo diga el ministro del Interior, porque el ministro tiene una parte de Inteligencia en sus manos, cuando dice una cosa tan fuerte frente al Parlamento, los norteamericanos están preocupados, ese es el temor fundamental. Los hechos nuevos casi no hay, pero es un hecho grave porque va a ser candidato a la Junta de Gobierno, tiene una bancada, y mucho poder. Yo veo como un temor de Estados Unidos de que pase eso

Dijo que la visita del encargado de negocios estadounidense “fue un gesto muy fuerte, son gestos de apoyo en política. Ellos dicen: ‘nosotros los poderosos estamos a favor de que estas cuestiones de dinero negro se controlen, se realicen’; somos un poco el país de la impunidad”, dijo.

Internas. Para la politóloga Milda Rivarola, “todo esto es parte de las internas coloradas, ahora se enfocan en lo que es el Poder Judicial"

“Los colorados siempre en sus internas gruñen un poco y después se vuelven a abrazar por sus cosas y sus negocios. Lo del juicio político a Sandra Quiñónez es una fase más de la interna colorada que ahora se está centrando en el Poder Judicial. La intervención de los Estados Unidos en estos temas es de mucha relevancia porque demuestran que hay temas que ya no se pueden esconder”, según afirmó la politóloga.