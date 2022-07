Para Cartes: ¿Qué implica haber sido declarado como corrupto por EEUU?

En ese sentido, en la larga lista de políticos catalogados como corruptos del país norteamericano fue incluido este viernes el ex presidente de la República Horacio Cartes, quien ahora tiene prohibido ingresar a los Estados Unidos de forma indefinida.

Asimismo, la denominación también trae consigo que los familiares directos del ex mandatario no puedan gestionar ni acceder a la visa, entre los cuales el Departamento de Estado decidió aplicar la medida a sus hijos Juan Pablo, Sofía y María Sol Cartes.

No obstante, la sección 7031(c) no tiene ningún efecto sobre los bienes del ex titular del Poder Ejecutivo ni resulta en la imposición de sanciones financieras, de acuerdo con lo que explicaron desde la Embajada de Estados Unidos en Paraguay.

Marc Ostfield, embajador de Estados Unidos en Paraguay, brindó este viernes una conferencia de prensa, en la que informó respecto al caso del ex presidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, que ya está en la lista negra de corruptos.

“Durante su mandato, Horacio Cartes utilizó la Presidencia del Paraguay para obstruir una investigación de crimen transnacional que involucraba a su socio. La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo. Esto le permitió seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los EEUU”, señaló el embajador durante el anuncio.

Asimismo, la institución señaló que las acciones de Cartes impusieron “costos sustanciales a la economía, sociedad y seguridad” para el pueblo paraguayo y para los intereses del país de América del Norte, teniendo en cuenta que son las principales consecuencias que dejan los hechos de corrupción, así como facilita el crimen.

En cuanto al motivo por el que se tomó la decisión de realizar la designación ahora, el Gobierno estadounidense indicó que recientemente obtuvo información confiable sobre la participación de Cartes en actos de corrupción significativos cuando se desempeñaba como titular del Poder Ejecutivo.

Asimismo, aseveró que Estados Unidos seguirá en la lucha frontal contra la corrupción a nivel mundial, mientras que en cuanto a Paraguay aseguró que esta no será nuestra última designación, ya que el país norteamericano seguirá apoyando al pueblo paraguayo con principios democráticos de transparencia y estado de derecho.

“La designación de hoy reafirma el compromiso de los Estados Unidos en el combate a la corrupción y la impunidad que socavan la confianza del pueblo paraguayo en sus instituciones democráticas”, enfatizó Ostfield.

El Gobierno de Estados Unidos ya mantiene en su lista al hoy fallecido ex senador colorado Óscar González Daher, el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, al diputado colorado Ulises Quintana y a su esposa Mirtha Beatriz Esperanza Fariña Velausteguiz, como los paraguayos significativamente corruptos. Apenas durante el 2021, casi 90 personas en todo el mundo fueron designadas.