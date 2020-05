Padre e hijo vencen al Covid-19 tras estar casi 50 días en cuarentena

Instó a las personas quienes llegan del extranjero a permanecer en los albergues en cuarentena obligatoria para no ir a sus casas y contagiar a sus familiares, ya que muchas veces uno es portador del virus sin tener los síntomas.

"La mejor receta es quedarse en casa, lo digo de corazón”, expresó Vicente Gómez.

El hombre contó que tuvieron todo el apoyo de sus familiares y amigos, quienes les acercaron víveres, además el intendente de Santa Rosa de Lima, Arnaldo Valdez, les envió la suma de G. 450.000.

Dijo además que alimentos no les faltó en ningún momento y que en principio hubo molestia por parte de algunas personas que escribían mensajes negativos amenazando su integridad física.

Ambas personas llegaron al Paraguay el 22 de marzo pasado desde Nueva York (EEUU), en donde estaban trabajando desde hacía cuatro meses en el área de la construcción.

Gómez refirió que cuando llegaron a Santa Rosa de Lima, en el Departamento de Misiones, fueron directamente a una vivienda que fue alquilada por un hermano desde antes de salir de EEUU.

"Saludé a mi mamá desde la vereda nada más, a mi hermano no le pasé la mano ni a nadie, por precaución, después en el hospital nos hicieron los controles y el resultado fue positivo; yo no lo podía creer porque no tuve síntomas graves ni fiebre, y mi hijo tampoco, pero nos abocamos a cumplir lo que nos decía el personal de salud, quienes se portaron de maravilla con nosotros”, explicó.

La mejor opción fue volver al país, aseguran

Los paraguayos lograron salir del extranjero porque estaban muy atentos a lo que publicaban los medios de comunicación y así dimensionaron la situación a causa de la pandemia del coronavirus.

“Estábamos trabajando y de repente saltó el tema de la pandemia, nos informamos de lo que ocurría a través de Telemundo y sobre Paraguay leíamos la página de Última Hora y otros medios, por lo cual entendimos que lo mejor que podíamos hacer era volver y gracias a Dios lo logramos", expresó.

Comentó que siguen en contacto con los paisanos allá y que es muy triste saber que no tienen nada, ni trabajo. Dijo que no hay una ayuda directa por parte del Consulado paraguayo.

"Solo les dicen 'te vamos a llamar', y queda en eso, están desesperados por volver”, expresó Vicente Gómez.

El próximo jueves, ambos ciudadanos tendrán su alta completa y planean llevar una vida normal como el resto de las personas, con todos los cuidados y hábitos de higiene que aprendieron viviendo en modo Covid-19.

Desde la Municipalidad de Santa Rosa de Lima agradecieron a ambas personas por haber guardado cuarentena y de esta forma cuidar a sus familiares y a la ciudadanía.

Paraguay registra hasta la fecha 689 casos positivos de Covid-19. La mayoría, a la fecha, son personas que llegaron del exterior del país, principalmente de Brasil, el país más afectado de la región. La cifra de fallecidos se mantiene en 10 y los recuperados llegan a 155.