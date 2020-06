Óscar González Daher adquirió casi 30 inmuebles desde su primer cargo público. Según las declaraciones juradas publicadas por la Contraloría General de la República , Óscar González Daher , electo como diputado en el 2001, declaró entonces que contaba a su nombre con 65 inmuebles y cuatro vehículos. Cuando eso tenía tres cuentas bancarias, pero no precisó los montos.

Entre los años 2001 al 2016, el ex senador colorado aumentó su patrimonio con la inscripción de otros 29 inmuebles. Sin embargo, asegura no poseer cuentas bancarias con depósitos a su nombre. Además, declara que no tiene deudas.

Según su declaración jurada, el valor total de sus inmuebles es de G. 9.165.000.130 y su patrimonio neto llega a G. 9.465.000.130

Respecto a sus ingresos, en el 2001, declaró que eran de G. 12.198.100 como diputado y G. 3.000.000 como integrante del JEM. Entonces, dijo no tener otros ingresos.

Al retirarse de la función pública, su salario declarado fue de G. 32.774.840 como senador, el ingreso mensual de su esposa G. 100 millones y sus otros ingresos manifestados fueron por valor de G. 9.832.452.

382381_OSCAR_ALBERTO_GONZALEZ_DAHER_2016_1.pdf Gentileza.

Óscar González Daher fue destituido del Senado en diciembre del 2017, bajo la figura de la pérdida de investidura, tras el escándalo de los audios filtrados del JEM.

Pese al histórico proceso, Óscar González Daher fue reelecto para ocupar una silla en el Senado en el 2018. Sin embargo, acorralado por la presión ciudadana, el colorado renunció a su banca en agosto del 2018, tras verse implicado en el caso de la inmobiliaria Príncipe di Savoia SA, investigada por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos.

El político luqueño fue procesado por ambas causas y estuvo en prisión durante unos meses. Actualmente, cuenta con libertad ambulatoria en una de las causas.