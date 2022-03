Oposición presentará libelo contra Sandra Quiñónez la próxima semana

“Creo que la próxima semana será presentado (el libelo). Es fundamental que esto sea presentado la próxima semana y no quede en el oparei. Veremos si lo estudiamos en la siguiente”, dijo en contacto con NPY.

Este martes, se oficializó la ampliación del libelo acusatorio, que finalmente tendrá 11 puntos en la presentación del juicio político a Quiñónez.

La falta de acción oportuna con relación a informes de la Seprelad, considerando que el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio había dicho que informes remitidos sobre operaciones sospechosas vinculados al ex presidente Horacio Cartes no tuvieron retorno, es el punto 10 del libelo.

Como punto 11, se estableció una supuesta inacción deliberada del Ministerio Público para la recuperación de activos en el caso del empresario brasileño Darío Messer.

Este martes se inicia el periodo legislativo tras el receso parlamentario y los próximos días serán claves para que la oposición y el oficialismo consigan los votos necesarios para el juicio político. Hasta el momento, no existen votos y la decisión está en manos del bloque del PLRA llanista.