"No existe ninguna regulada, opera el 75% de la flota, para llevar al 50% de los pasajeros, ese 25% ya no opera porque ya no tiene condiciones, no tiene batería, no tiene chofer, no tiene cubiertas, no tiene parabrisas, no tiene condición material de salir a operar en la calle y esa es la franja que va a exigir de una reforma estructural", expresó en una conferencia de prensa tras culminar la reunión del Consejo Asesor de Tarifas en el Viceministerio del Transporte.

En ese sentido, explicó que la reforma estructural significa que las empresas de transportes tienen que moverse con criterios técnicos y no políticos. Debe desaparecer la presunción que significa "yo creo que, yo estimo que, yo añoro que, yo sueño que" y que hay que hacer entender que hay que tomar medidas técnicas con ingenieros de transporte, aseveró.

Explicó que cada validación que existe les permite saber a ciencia cierta la cantidad de ómnibus que operan, sean con aire acondicionado o convencionales, como también obtener la cantidad de kilometraje recorrido y con todo eso introducir dentro de una estructura de costos que posiblemente en 30 días tengan sus primeros resultados satisfactorios.

Mencionó que cayó el 50% de la cantidad de pasajeros transportados y los costos siguen exponenciales, y que hay que sumarle que el Viceministerio del Transporte solamente permite llevar pasajeros sentados en los buses y que por cada ómnibus 30 pasajeros se quedan en la parada sin poder ser transportados y que esto la mayoría ha bautizado como regulada.

Ruiz Díaz además manifestó que son varias las alternativas que se barajan dentro del Consejo Asesor de Tarifas y que continuarán, por lo cual los resultados se tendrán recién en 30 a 40 días de reuniones permanentes con los técnicos y con los datos que arrojen la central de control y monitores.

"Para nosotros no hay ningún problema del mecanismo en que se establezca el subsidio, hoy el subsidio sigue siendo del pasajero, el cómo se haga el día de mañana tampoco es problema para nosotros, total eso está garantizado, redactado y controlado por diferentes instituciones por las cuales pasa el mecanismo de subsidio para su implementación.

Recomendaron al equipo hablar con el Gobierno Nacional para que procedan a escalonar los horarios de ingresos y salidas de los sectores públicos y privados de modo que salgan en distintos horarios.

Por su parte, Óscar Stark, asesor del Ministerio de Obras y Comunicaciones (MOPC), manifestó que vieron que "hay menos buses de los que tiene que haber" y que uno de los motivos es que se disminuyó en algunos casos la cantidad de frecuencia por la cantidad de pasajeros que viajan por la cuarentena sanitaria, a causa del Covid-19.

"Se conoce como regulada una medida de presión del sector transporte público y ellos dicen que ahora no están pudiendo sacar sus buses porque no tienen para cubrir los repuestos, y eso hace que tengan menos buses en operación", añadió.

Aseguró que el compromiso de la mesa técnica del Consejo Asesor es hacer la sugerencia para hacer los cambios necesarios dentro de la estructura tarifaria que permita tener un mejor servicio del transporte público. Dijo que las empresas que fueron multadas no recibirán subsidio este mes.

"Lo que se va a hacer ahora es pagar por cada pasajero transportado, eso genera el interés de las empresas, de sacar su bus y de transportar pasajeros, porque solamente cuando uno valide su tarjeta en el bus, ahí va a generar el derecho del transportista. La decisión ya está, eso ya es una decisión del Gobierno, lo que se está viendo es la forma de hacer por la tecnología y por las normas que hay que cambiar para hacerlo", expresó.

Por último, mencionó que de momento no habrá aumento del precio del pasaje.

El Viceministerio de Transporte estableció la semana pasada que los ómnibus funcionarían desde el sábado pasado hasta el próximo domingo 4 de abril con cierta frecuencia en el marco de las restricciones sanitarias por el Covid-19.

De acuerdo con dicha disposición, la frecuencia de buses desde esta jornada hasta el miércoles debía ser de cada 10 minutos de 5.00 a 7.00 y de 17.31 a 20.30; de cada 30 minutos de 7.01 a 17.30; y de cada 40 minutos a partir de las 20.31.