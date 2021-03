Calvario de pasajeros por regulada de ómnibus se acentúa con restricciones

Tras la también persistente denuncia ciudadana, el Viceministerio de Transporte resolvió cancelar el itinerario a una empresa e iniciar sumario a dos más por deficiencias en la prestación del servicio.

Se notificó el rechazo de la solicitud de reconsideración al sumario ya concluido a la Empresa de Transporte y Turismo Choferes del Chaco SA, concesionaria de la Línea 20, por lo que se dispuso la cancelación del itinerario. Las sumariadas son Automotores Villa Hayes SRL, concesionaria de la Línea 46, y Lago Azul de Ypacaraí SA, concesionaria de la Línea 128.

La intensificación de las reguladas del transporte público se da por un pedido de suba del pasaje que no fue otorgada por el Gobierno, debido a que el precio del combustible se mantuvo para el sector.

El VMT, como parche, emitió una resolución que dispone la habilitación temporal de vehículos especiales como móviles militares y transportes escolares para prestar el servicio.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Transporte Escolar, Rolando Martínez, indicó que están esperando una respuesta por parte del Viceministerio porque necesitan un subsidio para poder operar y no tener pérdidas, ya que el sector fue muy golpeado por la pandemia.

“Estamos viendo la propuesta del VMT, hay compañeros que no están de acuerdo porque se estaría cobrando el pasaje normal y algunos quieren dar marcha atrás porque sostienen que no va a ser rentable. Nosotros exigimos un subsidio para combustible también, así como se les da a los transportistas o ver alguna alternativa porque con G. 2.300 por pasajero no será rentable”, refirió.

ITINERARIOS. Martínez señaló que ya están establecidos dos recorridos: “El primero sería de la ruta PY01 del km 17 hasta al microcentro en la calle Colón, también en calles como Mcal. Estigarribia y Eusebio Ayala, el otro itinerario sería en Ypacaraí, ruta PY02, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Lambaré”.