Pasajeros sufren escasez de buses pese a resolución del Viceministerio

El Viceministerio de Transporte estableció la semana pasada que los ómnibus funcionarían desde el sábado pasado hasta el próximo domingo 4 de abril con cierta frecuencia en el marco de las restricciones sanitarias por el Covid-19.

De acuerdo con dicha disposición, la frecuencia de buses desde esta jornada hasta el miércoles debía ser de cada 10 minutos de 5.00 a 7.00 y de 17.31 a 20.30; de cada 30 minutos de 7.01 a 17.30; y de cada 40 minutos a partir de las 20.31.

Un usuario, de nombre Pablo Díaz, contó que se vio en la obligación de tener que volver a su casa, en Zeballos Cué, a pie porque siendo casi las 8.00 no lograba abordar el bus que lo llevaba a su trabajo.

"Salí a las 5.00 y sigo acá. ¿Por qué nos toman por las astas? ¿Si no quieren trabajar, por qué no renuncian? Llevo tres horas esperando. Tiene que ver la gente sobre Artigas, Venezuela, Loma Pyta", dijo ofuscado. "Esto no es solo abuso, esto se pasó la línea ya (...). Miren qué clase de color votamos", cuestionó el usuario en Telefuturo.

Otros pasajeros compartían la misma indignación. En la misma zona, pero a la altura del tunel Semidéi, una joven manifestó que también había salido a las 5.00 de su casa y hasta cerca de las 7.00 no conseguía llegar a su lugar de trabajo.

La mujer comentó que llevaba dos horas esperando la Línea 23, que explota la empresa de Transporte y Turismo Lambaré SA, de la cual es el apoderado César Ruíz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam).

Paradas de buses con el mismo escenario se vieron en otras ciudades de Central, como en las inmediaciones del Parque Ñu Guasu, cerca de Luque, y San Lorenzo, según reportes de NPY.

Ante la regulada de varias líneas de transporte, el MOPC dispuso como medida paliativa la circulación de buses y camiones de las Fuerzas Armadas desde el pasado 16 de marzo. Una medida parche que casi no se observa en las calles.

Para el efecto se estableció cuatro itinerarios; de Limpio, Transchaco, Artigas, Colón; de Luque, Aviadores, España, Colón; de San Lorenzo, Mariscal López, Azara, Colón, y de San Lorenzo, Eusebio Ayala, Azara, Colón.

El MOPC comunicó que para los días Viernes Santo y Domingo de Pascuas se reducirá la circulación de colectivos con flotas al 50%.