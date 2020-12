Obispo Ricardo Valenzuela recordó a los tres secuestrados del Norte

El obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, mencionó en su carta que no hay paz en los hogares de los secuestrados Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis.

El obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela , emitió una carta al pueblo paraguayo durante la misa central en honor a la Virgen de Caacupé , en la cual mencionó que no hay paz en los hogares del suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo , del ganadero Félix Urbieta y del ex vicepresidente de la República Óscar Denis .

Lea más: La dura carta del obispo Ricardo Valenzuela durante la misa central de Caacupé

"No habrá paz mientras no tengamos justicia que garantice nuestros derechos, ni habrá seguridad mientras modestos trabajadores son despojados de sus humildes pertenencias en la vía pública, ante la mirada de las fuerzas del orden, como no hay paz hace tiempo en los hogares de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis", expresó.

Para quienes mantienen secuestradas a estas personas u ocultan la verdad sobre ellas, el religioso exigió en nombre de Dios, de la Virgen de Caacupé y las leyes del país que pongan fin a sus crímenes y se sometan a la Justicia.

Nota relacionada: Hijas de Denis fustigan al Gobierno porque no recupera a secuestrados

"No es hermano, hermana ni madre aquel que ignora la voluntad del Señor de respetar la libertad del ser humano, pero nosotros rezaremos por ellos para que se cumpla la ley, si llegan a tener el valor de renunciar a la violencia y de vivir en un Estado de Derecho. Recordemos siempre que la paz, bien supremo enunciado en el programa de Jesús, en el Discurso del Monte (Mt 5,9), no se consigue por la violencia, sino por medio de la justicia (Sant 3,18)", agregó.

Le puede interesar: "El Gobierno hasta ahora tiene cero resultados", dice hija de Óscar Denis

El suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo se encuentra secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) desde hace 2.349 días, al igual que el ex vicepresidente de la República Óscar Denis, quien está en cautiverio desde hace 91 días.

Mientras tanto, el ganadero Félix Urbieta está en poder del autodenominado Ejército del Mariscal López (EML) hace 1.518 días.

Pese a las búsquedas en la zona Norte del país por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), los tres secuestrados siguen sin ser localizados.