Nuevo intendente abre direcciones a la Contraloría y rescinde con TX

El intendente, saliendo al paso de acusaciones vertidas en su contra durante todo este tiempo, aseguró que no tiene ningún pacto de impunidad, que no le debe nada a nadie, razón por la cual no permitirá que “se toque un solo guaraní de los contribuyentes. No tengo techo de vidrio ni cola que se me pise”.

A la par de las investigaciones que serán llevadas en el ámbito de la Justicia, el ex presidente de la Junta Municipal indicó que no le temblará el pulso para tomar las decisiones y transparentar todo lo referido en el contexto de las denuncias que hacen a la supuesta existencia de un esquema paralelo que recaudaba a través de licitaciones amañadas.

Informó que hoy estará reuniéndose con el actual contralor para solicitar el proceso de ingreso de los técnicos para la revisión de las reparticiones de la institución.

RESCISIÓN. En otro momento, Nenecho Rodríguez, quien presentó a su nuevo director de Asesoría Jurídica, Benito Torres Aceval, y de Gabinete, Wilfrido Cáceres, anunció la rescisión de contrato con el Consorcio TX Panamá, bajo el argumento de la existencia de muchas inconsistencias en el sistema de gestión tributaria y catastral contratado.

Cáceres explicó que la figura de la rescisión contractual se halla establecida en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. “Considerando todos los informes de las áreas técnicas, de Recaudaciones, de Administración y Finanzas, de TICs en el campo informático, sobre las inconsistencias del sistema, al no poder liquidar de forma correcta los tributos de la ciudadanía. No se puede desoir esa situación”.

Por su parte, el nuevo asesor jurídico Torres Aceval apuntó que toda relación contractual deviene en situaciones que pueden ir a los estrados judiciales pero que en este caso cuentan con los elementos jurídicos necesarios para sostener una defensa efectiva de los intereses del Municipio.

“Se están agotando las medidas administrativas para la rescisión. Al apegarnos a ese principio de legalidad pueden existir consecuencias pero tomamos la decisión porque existió incumplimiento comprobado”, aseveró.

AMENAZA. El intendente Nenecho Rodríguez, quien dijo sentirse aún del movimiento Honor Colorado, denunció ser objeto junto a su familia de constantes amedrentamientos y amenazas, de las cuales responsabilizó al diputado de la ANR, Hugo Ramírez.

“En estos días he recibido constantes amedrentamientos y amenazas, inclusive contra mi integridad física y la de mi familia. Y quiero decir a la ciudadanía que si algo llegase a ocurrir a un miembro de mi familia o a mi persona responsabilizo total y absolutamente al diputado Hugo Ramírez”, manifestó.

Al ser requerido sobre detalles de la delicada acusación no quiso entrar en mayores datos, al apuntar que “recibió llamadas anónimas de números ocultos, vehículos que constantemente pasaban frente a su domicilio, tomando fotos del mismo”.

El intento por conocer la versión del diputado Ramírez fue infructuoso, ya que el mismo tenía el celular apagado.