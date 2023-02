https://twitter.com/npyoficial/status/1621513541961547776 Habló joven agredido a la salida de una fiesta



♦ Quedó con heridas en todo el cuerpo, además de una fractura en la pierna.



♦ La víctima lamenta que sus agresores sigan con libertad. Pide justicia.#NPY pic.twitter.com/RZCfK4N2au — NPY Oficial (@npyoficial) February 3, 2023

“Mis tres hijos, mi mamá están llorando desde el domingo. Para mí que esta gente no tiene que estar libre todavía, porque hoy es viernes y nadie está detenido, estamos gestionando, yo no sé qué más hace falta, yo supongo que por robo agravado ya debían estar también presos”, indicó la víctima.

Silva fue brutalmente agredido por una turba de aproximadamente 20 personas, pero entre ellas, son dos los principales responsables de los múltiples golpes y fracturas que recibió, por lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para colocarle un platino en el tobillo.

“En mi video se puede apreciar, en la última vez que me tumba, que quedó detrás de los autos, este muchacho (de remera blanca) aprovecha el momento en que yo estoy intentando recuperarme y me hace un golpe practicado de artes marciales y me rompe el tobillo con dos golpes de mano. Fue intencional lo que hizo, lo hizo pensando en cómo perjudicar”, agregó Silva.

El hombre, visiblemente afectado física y psicológicamente, cuenta con varios moretones en el rostro y un tobillo fracturado y ahora, luego de su cirugía, tiene dos meses de recuperación.

Le puede interesar: Identifican el cadáver hallado en la Costanera de Asunción

Silva agregó que este problema le pareció montado, ya que las mujeres que se encontraban en el lugar se dedicaron a juntar las cosas de los hombres, entre celulares y billeteras, además uno de los sujetos que participaron de la gresca se alzó con un bolsón que se encontraba dentro del rodado de una de las víctimas, asegura que esta no es la primera vez que atacan en grupo.

“Sabían perfectamente lo que hacían, no fue accidental, no es la primera vez que hacen; ojalá que esas personas que sufrieron este tipo de gresca, este tipo de ataques que también se animen a denunciar, según testigos no es la primera vez que atacan, yo creo que me quisieron matar”, sentenció.

La víctima espera que la Fiscalía realice su trabajo con rapidez para atrapar a los responsables y así evitar que vuelvan a atacar de manera salvaje a otras personas.

El hecho ocurrió el pasado domingo 29 de enero en horas de la mañana, en una estación de servicios ubicada sobre la calle Defensores del Chaco, en la ciudad de Lambaré, en el Departamento Central.