Carlos Villamayor, abogado del diputado Miguel Cuevas , aseguró este jueves que él no presentó chicanas y que los incidentes que planteó para que su cliente no vaya a prisión preventiva están contemplados dentro de las leyes.

Sostuvo que el legislador procesado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa no puede guardar reclusión, ya que está protegido por su inmunidad parlamentaria.

"Todavía no se tienen todos los elementos para que él esté en prisión. Presentamos un hábeas corpus, pero el lunes presentamos un incidente de nulidad de actuaciones y el miércoles también presentamos una excepción de inconstitucionalidad (...). Lo que pasa es que se instala a través de varios medios que supuestamente todo lo que nosotros presentamos son chicanas, pero nosotros tenemos herramientas legales", expresó Villamayor en una entrevista con radio Monumental 1080 AM.

En ese sentido, el profesional del Derecho sostuvo que la resolución del juez Penal de Garantías Yoan Paul López, que decretó la prisión preventiva del diputado en la Agrupación Especializada de la Policía, debe ser revocada porque la Constitución Nacional establece que los miembros del Poder Legislativo tienen inmunidad de arresto o prisión.

"El mismo Código Procesal Penal no le da atribuciones al Juzgado de ordenar prisión y el arresto, solo en casos de flagrancia, cosa que no se da en este caso. Inclusive la Cámara puede ordenar su libertad, todas esas cuestiones son discutibles y debatibles, no son chicanas", manifestó Villamayor.

Caso de Ulises Quintana "no es precedente"

El abogado también argumentó que el caso del diputado Ulises Quintana –procesado por supuesta complicidad en narcotráfico y preso en Viñas Cué– es distinto y no sienta precedentes, ya que en su hábeas corpus reparador –rechazado en la tarde del miércoles por la Corte Suprema– su defensa planteó cuestiones procesales, no constitucionales.

“No sé si porque es colorado nomás, pero yo creo que si era de otro partido se iba a estudiar (en el Congreso) y se iba a buscar la forma de salvarle. Hablé con varios legisladores y un ejemplo te doy, se habilitaron por ley 150 registros notariales y me dicen ‘nosotros ya habilitamos uno para mi distrito y vamos a ver a quién le ponemos ahí’, ellos pensando que los registros notariales se designaban, pero los registros notariales se tienen bajo un examen de oposición, imaginate cuestiones más profundas. No todos entienden o no todos quieren debatir sobre eso”, relató el defensor del diputado Cuevas.

Finalmente, Villamayor indicó que una vez que esté firme la orden de prisión, presentará a su cliente en la Agrupación Especializada. No obstante, aclaró que hará todo lo que pueda para evitar esto porque él cree que es injusto.