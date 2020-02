Corte rechaza el hábeas corpus del diputado Quintana y seguirá preso

Los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón, dispusieron el rechazo de la garantía promovida por el abogado Óscar Germán Latorre, en representación del congresista.

Quintana se encuentra procesado por el caso del Operativo Berilo, donde también está procesado Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho. Desde noviembre pasado, se encuentra privado de su libertad.

La defensa del encausado solicitó declarar ilegal la reclusión, debido a que había varios actos procesales que no se habían realizado, además de que no existían motivos para mantenerse la prisión.

Según el voto en mayoría de los ministros Eugenio Jiménez y Alberto Martínez, la prisión fue dictada por un juez competente, por lo que con ello, no era ilegal, con lo que correspondía rechazar la garantía constitucional promovida.

Ramírez Candia también vota por el rechazo del hábeas corpus. Sin embargo, sostiene que la defensa ataca actos procesales no realizados, con lo que la garantía constitucional no era la vía, sino que debía ser a través de recursos de apelación, en su caso.

Además, señala que la defensa no cuestionó la legalidad, que se cumplen o no los requisitos del 242, que sí se podía cuestionar, pero no se hizo, con lo que la medida privativa de libertad no es ilegal.

Con la resolución dictada por los ministros de la Corte, la prisión preventiva queda confirmada, por lo que seguirá recluido.

PRELIMINAR. Con respecto al caso, está pendiente la audiencia preliminar para los acusados, donde la jueza Alicia Pedrozo deberá fijar la fecha para la importante diligencia.

El diputado Quintana, durante la feria judicial, el 27 de enero, había obtenido permiso para acudir al velatorio y el sepelio de su padre, el ex magistrado Cleto Quintana.

La jueza de Garantías Alicia Pedrozo se había inhibido por una denuncia ante la fiscalía que había presentado una de las defensas, pero el Tribunal de Apelación la ratificó en el caso.

Con ello, ahora deberá citar a las partes para la preliminar, donde estudiará la acusación del Ministerio Público. Solicitan juicio oral en la causa.

El diputado Ulises Quintana está acusado por supuesto narcotráfico en grado de complicidad, y lavado de dinero.

Supuestamente, el legislador intercedió para liberar dinero que luego fue usado para adquirir drogas por parte de Cucho Cabaña.

En la causa, además, están también procesados un fiscal, dos asistentes fiscales, y varios agentes policiales.