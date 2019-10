Nativos vuelven a comunidades tras acuerdo con Indi

Los nativos solicitan a las autoridades la provisión de agua potable, electricidad, caminos, acceso a salud, viviendas y asistencia, entre otros.

Olmedo explicó que un 95% de los espacios públicos ocupados ya fueron liberados y que solo quedaron dos grupos en el Parque Caballero, que no pudieron ser llevados por la falta de vehículos y la hora, pero que este viernes ya podrán movilizarse.

Así también, el alto funcionario indicó que pretenden trabajar con los indígenas en sus respectivas comunidades, para que no tengan que venir a la capital para ser escuchados.

En ese sentido, dijo que de manera inmediata designarán en diferentes zonas del país a funcionarios con el rol de delegados, para identificar las necesidades de los nativos y realizar las gestiones necesarias.

De la misma manera, remarcó que se buscará realizar un trabajo más sustentable y continuo con las comunidades, trabajando con diferentes sectores, ya que hay cuestiones que dependen de otros dependencias estatales.

Olmedo también manifestó que aún queda mucho por hacer con las comunidades indígenas urbanas, ya que se debe buscar la integración a la sociedad y garantizar el acceso a salud y educación, además de viviendas.

Sin embargo, aclaró que la institución cuenta con solo 65 funcionarios para atender a la población de indígenas, que asciende a 130.000 personas.

Finalmente, contó que en estos momentos están haciendo un corte administrativo de gestión y que van a tratar de reestructurar el Indi, además de capacitar a los funcionarios para que sean servidores aptos para trabajar con los indígenas.

No obstante, prefirió no calificar la gestión de su antecesora, Ana María Allen, quien terminó renunciando el viernes pasado luego de casi 11 horas de cierre del Puente Remanso por parte de un grupo de indígenas. Los mismis pedían su dimisión, ya que sus pedidos no fueron escuchados por la ex titular de la cartera de Estado.

Los indígenas que volvieron a sus respectivas comunidades son mayoritariamente de la etnia Avá Guaraní, pero también existe un grupo de Aché Guayakí, entre otros.