Motochorros asaltan a una comerciante en Luque

Comentó que este martes ella fue al local para abrir, cuando en un momento dado, se percató de que venían dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes a punta de arma de fuego le robaron su celular.

"No quise abrir la puerta porque no quería que entren, ahí estaba mi hija, iba a tirar mi celular y me dijo: 'Si tirás te mato', 'no', le dije, y le pasé", relató en conversación con Telefuturo.

La víctima dijo que al darle su celular se dieron a la fuga y ella los persiguió a bordo de su automóvil por unas cinco cuadras con la intención de chocarlos, pero finalmente los perdió de vista.

Afirmó que los delincuentes tienen las mismas características que las personas que días atrás asaltaron a una mujer, quien estaba con su hijo, en inmediaciones de la Municipalidad de Luque.

El momento del asalto quedó registrado en cámaras de seguridad que están siendo analizadas por la Policía Nacional para tratar de identificar a los sospechosos.