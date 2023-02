MEC reconoce fracasos y pide más impuestos para invertir en educación

Bastante ofuscado en el colegio San Francisco de Zeballos Cué, el secretario de Estado afirmó que es necesario aumentar los impuestos para invertir en educación. "Se debe hablar de lo que no nos gusta", expresó en el marco del inicio de clases.

“Tenemos que hablar, no se puede imponer, pero yo creo que tenemos que duplicar el presupuesto. Tenemos que poner por lo menos 1% más de IVA, eso significaría USD 500 millones más para Educación”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que hay formas de lograr mayor recaudación y que se "debe denunciar a los que estén ganando dinero que no se merecen", refirió ante las consultar de una mejor administración del erario público.

Zárate dijo incluso que se deben "hacer cambios drásticos y no de maquillajes" y hasta consideró aumentar los periodos de Gobierno, que actualmente son de cinco años.

“El gobierno administra lo que vos pagas no más (en referencia a la ciudadanía). Si pagas más impuesto vas a tener mejor educación, lo que no puede ir es para otros rubros, vamos a crear un fondo específico que sea para educación, como fue el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI)”, manifestó.

El titular de la cartera de Educación señaló que invirtieron más de USD 200 millones en los últimos cinco años de Gobierno en infraestructura, aunque sigue siendo insuficiente. “No le gusta a la gente hablar de subir impuesto y estar en status quo”, expresó.

A su vez, mencionó que también es una responsabilidad de los políticos la de manejar bien los fondos ya existentes y pidió que no se los vote cuando no cumplen adecuadamente con sus funciones.

Cambios en la ley de Fonacide

Nicolás Zárate dijo estar de acuerdo en que se cambie la Ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), pero no en la autoridad única, ya que trabajaron mucho para potenciar las gobernaciones e intendencias.

Al respecto, considera que el MEC debe cumplir su rol rector, controlar las inversiones con los recursos del Fonacide y parar una obra cuando se está haciendo mal. Aseguró que no todas las gobernaciones e intendencias son malas.

“Hemos invertido USD 200 millones, necesitamos USD 410 millones y solo he dejado para el próximo gobierno USD 130 millones. Me hubiera gustado implementar el Plan Nacional de Desarrollo 2040 y obtener los USD 400 millones, me hubiera gustado, por eso digo que he fracasado y he logrado parcialmente los USD 130 millones que espero el Congreso apruebe”, cuestionó.

De igual manera, lamentó que el Plan Nacional de Educación no se haya implementado y que ya dependerá del próximo Gobierno.

“Yo les pediría que lleven adelante, saquen lo que quieran, ajusten lo que quieran, pero debemos duplicar la inversión para educación”, recalcó.

Convenio de la Unión Europea

En cuanto a la ayuda económica de la Unión Europea (UE), el ministro de Educación explicó que se encuentra en suspenso, ya que están a la espera de lo que decidan los parlamentarios respecto a la ayuda para inversión.

El convenio de la UE fue cuestionada por congresistas y parte de la ciudadanía tras ser relacionada al Plan Nacional, que recibió críticas por la supuesta inclusión de la ideología de género.

”Mientras no salga la ley a favor o en contra esto está en stand by. Nosotros vamos a perder este año G. 16.000 millones porque son 16 millones de euros los que teníamos”, lamentó el ministro.

El inicio del año escolar está marcado para este lunes, con más de 1.200.000 estudiantes que retornarán a las aulas en 8.648 instituciones educativas públicas. A estos se suman alumnos de instituciones del sector privado que también arrancan las actividades esta semana.

Según cifras oficiales del propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), hay unas 12.000 salas de clases en mal estado en las escuelas públicas del país, de las cuales 200 presentan riesgo de derrumbe.