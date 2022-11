El actual ministro de Justicia, Daniel Benítez, expresó a Monumental 1080 AM que no recibió información sobre el paradero de los secuestrados por parte de la ex coordinadora de Establecimientos Penitenciarios Ana Dina Coronel.

"No, no me dijo. Que yo recuerde, ella nunca me dijo nada", manifestó el actual ministro, quien asumió recientemente el cargo, luego de la destitución de Édgar Taboada por permitir el ingreso del féretro del líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Osvaldo Villalba, al Buen Pastor.

Lea más: FTC inspecciona comunidad indígena en busca de restos de Óscar Denis

Coronel, por su parte, reveló mensajes en los que le pregunta al ex viceministro de Política Criminal y actual ministro de Justicia sobre si se verificó la zona en la que supuestamente enterraron al ex vicepresidente de la República Óscar Denis, secuestrado por el EPP.

https://twitter.com/npyoficial/status/1587770629138579456 "Que yo recuerde, ella nunca me dijo nada", sostuvo Daniel Benítez, ministro de Justicia



♦ Ante tal afirmación, Ana Dina Coronel difundió nuevas capturas de pantalla.



♦ La supuesta conversación sería de agosto, cuando Daniel Benítez era viceministro.#NPY pic.twitter.com/86l3VKpiY3 — NPY Oficial (@npyoficial) November 2, 2022

La respuesta del ministro fue: "¿Cuál?". Posteriormente, luego de que la funcionaria le señalara la comunidad indígena Mbokaja'i de Pedro Juan Caballero, dijo que pasaría el dato, según los mensajes enviados el 10 de agosto de este año.

Coronel explicó que le consultó si se había hecho algo al respecto sobre la información que brindó y que le sorprendió que ni Antisecuestro de la Policía Nacional ni la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) hayan recibido el dato.

Entre otras cosas, aclaró que no estaba a cargo de la seguridad penitenciaria y que día a día reciben miles de informaciones y que su deber era comunicar a sus superiores para que las autoridades encargadas verifiquen si son ciertas o no. También defendió su fuente, que fue una reclusa, y sostuvo que parecía viable.

Entérese más: ¿Restos de Óscar Denis en PJC? Gobierno afirma desconocer rumores

La ex coordinadora fue removida del cargo por el actual ministro de Justicia, luego de que le alertaran al ministro destituido de que habría un motín, en tanto que en las cámaras no veían dicha situación.

La funcionaria brindó este lunes una conferencia de prensa en la que responsabilizó exclusivamente al ministro Taboada de la autorización para el ingreso del féretro.

También reveló mensajes en los que informó al ex ministro Édgar Olmedo, actual miembro del Consejo de la Magistratura, sobre el supuesto paradero del cuerpo del ex vicepresidente de la República, Óscar Denis, quien fue secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, como también que Félix Urbieta se habría lanzado a un río intentando huir de sus captores o suicidarse.

Le puede interesar: Ex coordinadora afirma que Gobierno no le pidió certificar fuente humana

Tras la renuncia de Olmedo, Taboada asumió el cargo y el mismo día fue destituido por el ingreso del féretro de Osvaldo Villalba al Buen Pastor, donde se encuentra recluida su hermana, Carmen Villalba, ex líder del EPP.

El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, Luis Apesteguía, informó que a tempranas horas de este martes enviaron un equipo de fuerza especial en la comunidad indígena Mbokaja'i, en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, en donde estarían los restos de Óscar Denis.

Dijo que todavía tienen equipos infiltrados en la zona y que otro grupo también fue enviado a otra comunidad indígena denominada también Mbokaja'i, cerca de la ciudad de Yby Yaú, Departamento de Concepción.