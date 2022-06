Miles de personas despidieron a Wisin y Yandel en Asunción

Durante el encuentro, Wisin y Yandel fueron muy ovacionados por su público, principalmente porque expresaron que están “enamorados de Paraguay hace muchos años”.

En la ocasión se contó con la presencia de cascos azules, seguridad privada y profesionales médicos, quienes estuvieron atentos a todos los presentes. Además, en la entrada se hicieron los controles correspondientes, con la ayuda de detectores de metales.

Concierto Wisin y Yandel.mp4 Casi 30.000 presentes hubo en el concierto de despedida del dúo Wisin y Yandel. Foto: Gentileza

El escenario escogido para despedir en el país a los cantantes urbanos fue el Jockey Club de Asunción, cuyos portones se abrieron a las 19:00 con puntualidad. Entre los presentes estuvieron varios extranjeros de Puerto Rico, Argentina, Colombia, Cuba, Brasil y Venezuela.

Los teloneros del dúo fueron Kaese y DJ Frank. Luego se presentó un video de introducción, tras lo cual los puertorriqueños subieron a su puesta, mediante un imponente juego de luces y pirotecnia de primer nivel.

“Damas y Caballeros, ¡Wisin y Yandel! Si tú te sientes orgulloso de Paraguay, sube la mano arriba, son 20 años haciendo historia gracias a ustedes. ¡Paraguay!”, comenzó expresando Wisin, dando paso al inicio de su primer tema clásico Ahora es.

Posteriormente, interpretaron sus conocidas canciones Mírala bien, En la Disco Bailoteo, Como Antes, Reggaeton en lo Oscuro, Pam Pam, Pegao, Abusadora, Sexy Movimiento, Hipnotízame, y Besos Mojados.

En un momento de la noche, Wisin, de 43 años, generó un gran grito por parte de los presentes, al bromear que “Yandel busca novia esta noche”, mientras que después animaron la noche bromeando sobre sus edades e instar a los hombres “que mandan en casa” a levantar los puños.

“Estamos enamorados de Paraguay hace muchos años, gracias por el apoyo por más de 24 años de carrera”, expresaron luego, pasando a interpretar el tema preferido de Wisin, Estoy enamorado.

Nota relacionada: Gira de despedida de Wisin y Yandel llegará a Paraguay

Después siguieron con Te Siento, Noche de Sexo, Aullando, Si supieras, No me dejes solo, El Teléfono, Llamé pa Verte, Mayor que yo, Noche de entierro, Permíteme, Me estas tentando, Rakata y, como broche de oro, Algo Me gusta de Ti.

Tras casi dos décadas de trayectoria, el dúo puertorriqueño Wisin y Yandel realiza su gira "La Última Misión" por América y Puerto Rico, con la que pondrán punto final a su conjunto, por compromisos familiares y proyectos como solistas, según lo habían anunciado.

Los artistas cuentan juntos con 47 sencillos en lo alto de las listas de Billboard, además de un premio Grammy y dos Grammy latinos. En diciembre de 2019 alcanzaron el hito de ofrecer ocho presentaciones consecutivas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, la principal sala de la isla..