Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, da positivo al Covid-19

Tras esto, la mayoría de los funcionarios de la Intendencia que tuvieron contacto con el jefe comunal también fueron a cuarentena, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

"El cierre de la Comuna es preventivo, a fin de evitar la propagación del virus, proteger a funcionarios y contribuyentes", menciona un comunicado emitido por la Dirección de Comunicación de la Municipalidad de CDE.

La Dirección de Salud realiza una lista de contactos y gestiona ante la Décima Región Sanitaria la realización del hisopado a directores y funcionarios que presenten síntomas de Covid-19.

Desde la Comuna instan a la ciudadanía al cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención del coronavirus, como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

Intendente había dicho que no creía en el Covid-19

El 1 de julio pasado, Miguel Prieto había manifestado que no creía en el coronavirus, sin embargo, momentos después, a través de sus redes sociales, se desdijo, alegando estar "preocupado" por la expansión del virus e informó sobre las acciones tomadas para enfrentar la pandemia.

"Yo, en lo personal, que me disculpen, pero ya no creo más en el coronavirus. No me trago más tanto este cuento", expresó al medio CDE Noticias. El video rápidamente se hizo viral y desató airadas reacciones en las redes sociales.

Cifras del Covid-19 en Paraguay

Según el último reporte del Ministerio de Salud emitido el viernes, Paraguay registra un total de 3.457 casos confirmados del Covid-19. Hay 1.948 activos, 1.481 recuperados y 28 fallecidos.

Sin embargo, en la mañana de este sábado, el Ministerio de Justicia informó que un funcionario administrativo de 55 años falleció a causa del coronavirus. El mismo estaba internado en el Hospital Integrado Respiratorio del Alto Paraná, que funciona dentro del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este.

Con este nuevo fallecido, ya suman 29 las víctimas de la enfermedad en nuestro país. El Ministerio de Salud aún no dio a conocer el reporte de esta jornada.

Desde el próximo lunes, Paraguay pasa a la fase 4 de la cuarentena inteligente, a excepción de Asunción, Alto Paraná y Central, que permanecerán en la fase 3, debido al aumento de casos de la enfermedad.