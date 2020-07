Miguel Prieto dice que "no cree más en el coronavirus" y luego se desdice

"Yo, en lo personal, que me disculpen, pero ya no creo más en el coronavirus. No me trago más tanto este cuento", expresó al medio CDE Noticias. El video rápidamente se hizo viral y desató airadas reacciones en las redes sociales.

"Premio al pelotudo ñembo Bolsonaro, así como no se puede negar la corrupción tampoco podés negar que estamos en una pandemia. Covid-19 existe y mata, debemos cuidarnos, cumplir las medidas sanitarias, usar tapabocas y guardar distancia", señaló en su cuenta de Twitter la senadora Zulma Gómez, también del Departamento de Alto Paraná.

Carlos Pallarolas, neumólogo del Hospital Regional de Ciudad del Este y miembro del equipo de trabajo de lucha contra el Covid-19 en la Décima Región Sanitaria, dijo estar "muy preocupado" por este tipo de declaraciones.

"Él (Prieto) es un referente demasiado importante en nuestra zona. 24 horas antes el propio intendente comentaba que el director de la Novena Regional de Paraná decía que ellos estaban viviendo un infierno y él sugería que en ninguna situación se abran las fronteras, y él sugería el cierre total", afirmó este miércoles el médico, quien aseguró que el intendente necesita un "tirón de orejas", informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira.

Después dijo estar "preocupado por expansión del virus"

Luego de las críticas recibidas por sus declaraciones, el intendente esteño publicó en su cuenta de Facebook un texto en el que aclara sí estar "preocupado por la expansión del coronavirus y su impacto social, económico y obviamente en la salud de nuestra gente".

El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, informó este miércoles que se reportaron 39 nuevos casos de Covid-19 en todo el país, con lo cual la cifra total de contagiados con la enfermedad en Paraguay llega a 2.260.

Sobre el punto, detalló que de los siete nuevos casos sin nexo, tres provienen de Asunción, dos de Pedro Juan Caballero, uno de Itá y uno de Ciudad del Este. Mientras que de los 30 contagios nuevos que son por contactos, 13 están relacionados con la Penitenciaría Regional de la capital del Alto Paraná.