El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Luis Apesteguía, reveló que manejan las identidades de los supuestos atacantes, de acuerdo a las declaraciones de los testigos.

Si bien no detalló nombres, aseveró que no participaron los principales líderes de la banda delictiva tales como Osvaldo Villalba y Cristaldo Mieres.

“Se logró identificar a varios de ellos, no los principales líderes, pero sí un grupo importante. No puedo dar nombres, pero podemos confirmar que se trata del EPP”, refirió en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Nueva aparición del EPP

En la mañana del lunes, siete trabajadores de la estancia El Ciervo fueron sorprendidos, presuntamente, por una célula del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en plena faena de tala de árboles, algo prohibido según las “leyes revolucionarias”.

Seis de los siete retenidos fueron puestos en libertad cerca de las 19.00 del mismo día, mientras que Valdir fue llevado de rehén. Horas después, su cuerpo sin vida fue hallado en las inmediaciones del establecimiento.

Durante el ataque y la toma de rehenes fueron incinerados tres camiones, dos tractores y varios campamentos.

Se trata de la primera aparición de la agrupación delictiva tras la asunción del presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien reconoció que tendrán días difíciles en la lucha contra el crimen organizado.

Este establecimiento ya fue blanco de ataques del EPP en setiembre de 2015, cuando fueron asesinadas dos personas y quemados dos tractores.

Panfletos

En la estancia fueron hallados dos panfletos del grupo armado, donde advierten a los ganaderos y sojeros que, si incumplen las “leyes revolucionarias”, serán castigados con pena máxima, la muerte.