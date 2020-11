"Mi novio se tuvo que defender", dice pareja de Gregorio "Papo" Morales

"Hubo un malentendido con el amigo de Marín y él se metió, mi novio se tuvo que defender. Ellos estaban escribiendo conmigo, nosotros coordinamos el encuentro", expresó.

Dijo que el sospechoso del homicidio debería ser Digno Segovia, quien iba como conductor en el vehículo en el cual estaba la víctima fatal.

Contó que Marín Caballero y su acompañante supuestamente vendían droga y que "hubo un malentendido" entre su pareja y el amigo del ahora fallecido.

"Yo tuve que ir con mi novio, cuando escuché el tema del disparo no sabía quién fue, a quién se le hizo eso, salí y corrí con mi novio", expresó.

Aseguró que una de las personas tenía un arma de fuego y que ella estaba en shock, por lo que no recuerda más nada.

"Yo corrí porque me asusté, al abrir el vehículo yo quería ver, pensé que era mi novio, entonces corrí, vi que él no estaba herido, me subí a su camioneta", añadió.

Relató que conoció a Marín años atrás porque él trabajaba haciendo relaciones públicas de una discoteca.

La mujer contó que estaba en la noche de este lunes con su novio, con quien está desde hace siete meses, y que él en ningún momento la maltrató ni tuvieron ningún problema.

La Fiscalía se encuentra realizando un allanamiento en la casa de la tía de la mujer en el barrio 8 de Diciembre de la ciudad de Lambaré, Departamento Central.

En el sitio se encontró un chip perteneciente presumiblemente a Papo Morales, según explicó el fiscal Hernán Galeano. Dijo que en la noche de este lunes acudió a la vivienda la mujer con su pareja a bordo de una camioneta blanca.

"La víctima vendía droga", explica abogado

Luis Samaniego, abogado defensor de Papo Morales y de Cynthia Burgos, manifestó en conversación con C9N que su cliente está con neumonía, tiene párkinson y también está deshidratado.

Aseguró que "no es cierto" que Cynthia Burgos llamó a las personas a pedir auxilio y afirmó que ella conocía a la víctima fatal porque era guardia en una discoteca.

"En realidad estas personas vendían drogas, no había ningún cumpleaños, eso es mentira. Papo les conocía porque estos eran proveedores de droga, para consumo de él", expresó.

Dijo que se debe investigar a la persona que desciende del vehículo en el cual estaba la víctima fatal. Sobre el punto, recalcó que de acuerdo a la investigación policial, los casquillos de la pistola estaban fuera del automóvil y Papo estaba sentado en la parte de atrás de su vehículo con los vidrios cerrados.

"La chica sale corriendo, sin embargo este señor abre la puerta y se baja tranquilamente", agregó.

Dijo que Morales le citó a la víctima fatal en el barrio San Pablo de Asunción para que supuestamente le provea de droga porque es un adicto y consume 2 gramos de cocaína por día.

Comentó que la mujer le comentó que supuestamente la víctima fatal estaba armada y le pegó una bofetada a Papo, luego hubo un forcejeo y que al parecer Digno Segovia también estuvo involucrado. Refirió que la discusión pudo haber sido por falta de algún pago.

En ese sentido, comentó que Morales fue sometido a la prueba de nitrito y nitrato y que aún no se tienen los resultados.

"No se le vio a Papo con pistola", dice otro defensor

Por su parte, el abogado Osvaldo Arrúa, también defensor de los dos detenidos, refirió que Criminalística no maneja quién fue el autor del hecho y que en el video de circuito cerrado se observa que Morales desciende de la parte trasera del automóvil donde estaba la víctima y que salió caminando.

"En ningún momento se lo observó con una pistola en la mano, no lanzó ningún objeto, tranquilamente subió en su camioneta, retrocede y sale del lugar. Se encontraron dos casquillos fuera del lado del conductor del vehículo, es algo imposible que Papo haya efectuado ese disparo porque él estaba con la ventanilla cerrada", expresó.

Refirió que aguardan los resultados de la autopsia para saber cuál fue el orificio de entrada y salida de la bala.

"Si tuvo un orificio atrás podríamos suponer que fuera Papo Morales, pero si tuvo orificio de la parte de enfrente con salida de atrás, el disparo se efectuó de costado, del lado del conductor", aseveró.

Homicidio estaba planeado, asegura abogado del fallecido

Por otro lado, William Dante Justiniano, abogado de la familia de la víctima dijo que recolectan todos los elementos de juicio para iniciar una querella penal en contra de los responsables del "homicidio doloso con premeditación".

"Hemos escuchado y también se han pasado diferentes grabaciones en las cuales se grabó la muerte del joven de 23 años, realmente duele que una desgracia así haya acontecido para una familia. Vamos a pedir la pena máxima para este marginal que siempre está al margen de la ley y que tiene dinero de por medio", expresó.

Relató que Robert Fabián Marín Caballero ya estaba en su vivienda durmiendo y fue levantado por su amigo Digno Segovia, quien lo invitó a ir a esperar la medianoche para festejar su cumpleaños.

Dijo que tiene la información de que efectivamente ya estaban planeando matarlo, por eso lo llevaron hasta esa zona. También dijo que Marín recibió el llamado de Cynthia Burgos y que Morales subió al vehículo donde estaba la víctima, quien recibió disparos de atrás.

"Al parecer se recibe la invitación por intermedio de su amigo, entonces él se levanta, se va y ocurre el homicidio en sí. Sostenemos que estaba planeado el crimen porque como él ya estaba durmiendo un amigo le invita, se levanta y se va", agregó.

Mencionó que llegaron al lugar, subió al rodado Papo, quien le pidió dar unas vueltas y posteriormente estacionaron el vehículo del cual descendió Segovia y pidió a la mujer que intervenga, momento en que se produjeron los disparos.

Justiniano dijo que Segovia fue el nexo por medio del cual su cliente se levantó para trasladarse al lugar donde fue ultimado a balazos.

En otro momento mencionó que se maneja la versión de que existiría al parecer "cierto acercamiento" entre el fallecido y Cynthia Burgos.

"Descarto la versión de tema de drogas que ellos dicen, es mentira. ¿Por qué huyeron? ¿Por qué no le socorrieron con la camioneta? ¿Por qué escondieron el arma? Vamos a tratar de recolectar todas las evidencias", se preguntó.

Se tiene previsto que este miércoles a las 10.00 presten declaración Papo Morales y Burgos.