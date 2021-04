El neumólogo Carlos Morínigo, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, reaccionó al respecto y reclamó a través de su cuenta de Facebook en la tarde de este sábado qué pasará con las personas que ya se aplicaron la primera dosis.

Además cuestionó que todavía no se esté comenzando con la aplicación de las 100.000 vacunas indias Covaxin y 20.000 dosis rusas Sputnik V, que recientemente arribaron a Paraguay. "En realidad esta situación es preocupante, desilusionante, indignante", expresó en la red social.

Nota relacionada: Salud suspende uso de vacuna AstraZeneca en menores de 55 años

"Tenemos vacunas y no las estamos aplicando, la lentitud e inoperancia con la FALTA de comunicación es de no CREER, cuando se va a empezar a aplicar la vacuna COVAXIN?, cuando se va a aplicar la SPUTNIK V?, no tenían todo ya planificado???" (sic), señaló el médico del Ineram.

Entre otras cosas, también planteó cuál es el pronunciamiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con respecto a la suspensión de la vacuna AstraZeneca, que se trajo al país a través del mecanismo Covax, si Paraguay seguirá recibiendo las dosis suspendidas.

La OPS tiene pendiente el envío de un lote de 64.000 vacunas que debían llegar en marzo y se comprometió con otra carga de 100.000 dosis correspondientes a abril.

Le puede interesar: Salud reconoce fracaso del sistema de agendamiento para vacunación

El Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud emitieron un circular en el que se comunicó a los directores regionales la decisión de suspender el uso de la vacuna AstraZeneca.

En la misiva se señala que se dará continuidad al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 con la aplicación de dichas vacunas a la población mayor de 55 años y sin patologías predisponentes a eventos tromboembólicos.

"La población que ha recibido la primera dosis de esta vacuna será objeto de farmacovigilancia estrecha y la indicación de la segunda dosis estará sujeta a la evidencia disponible en el momento”, sostuvo.