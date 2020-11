Con pancartas que hacen alusión al pedido de justicia para Samuelito, los manifestantes piden que el responsable del hecho sea derivado a prisión y no se lo beneficie con medidas alternativas.

El conductor del rodado que atropelló y mató al menor fue identificado como Lucas Gabriel González Leiva. El mismo se encuentra internado en el Hospital de Traumas de CDE hasta donde llegó inconsciente tras provocar el accidente.

Los padres del niño fallecido, Obdulio Moreira y Sonia Benítez, exigen que el conductor sea imputado por homicidio doloso y no culposo como lo hizo el Ministerio Público. Se presume que el mismo estaba conduciendo bajo efectos del alcohol.

La figura del homicidio culposo se aplica cuando se trata de un hecho accidental, fortuito o involuntario del responsable como consecuencia de un proceder negligente. Mientras que el homicidio doloso se da cuando hay intención de provocar el hecho punible.

CDE movilización Édgar Medina.

“Ya no podemos vivir esto, me quitaron a mi hijo de 11 años. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. La ley debe modificarse. Hoy es mi hijo y mañana puede ser otro”, lamentó entre lágrimas la madre de la víctima durante la movilización.

Por su parte, el padre del niño fallecido aseguró que no están conformes con el desempeño del Ministerio Público, que recién el lunes dispuso la extracción de muestras para el test de alcoholemia al conductor.

La fiscala Hermenegilda Cubilla imputó a un automovilista por homicidio culposo y obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito. Además, pidió la prisión preventiva del conductor.

La causa se tramita en el Juzgado Penal de Garantías 2, a cargo del magistrado Amílcar Antonio Marecos.

De acuerdo con el informe policial, el niño compartía una hamburguesa con su familia cuando el automóvil subió a la vereda y lo embistió, causándole la muerte en el mismo lugar. El hecho ocurrió en la noche del domingo en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.

La Policía averiguó que González Leiva, de 20 años, huía luego de causar otro accidente leve, roce de vehículos, a unas cuadras del lugar donde se produjo el desenlace fatal. Conducía un automóvil de la marca Toyota, modelo Premio, con matrícula AACU349.