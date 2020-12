Mazzoleni pide dejar a un lado la hipocresía y critica el bajo impuesto al tabaco

El secretario de Estado pidió a todos los ciudadanos y actores políticos dejar el doble discurso y la hipocresía, haciendo referencia al caso de la pequeña Bianca, quien requiere de un costoso medicamento para tratar la enfermedad de Atrofia Muscular Espinal (AME).

“Acá lo que hay que lograr es la capacidad de que todas las Biancas tengan acceso al medicamento, no se puede ser inequitativo y la forma de llegar a eso es hacer que funcionen las herramientas", expresó con respecto a las instituciones del Estado y a los recursos económicos disponibles.

Continuó diciendo: "Probablemente podemos discutir si hay que cambiar, pero depende de todos y de los actores políticos, entre los que me incluyo. Por eso digo, no puede ser que Paraguay tenga el impuesto selectivo al consumo de tabaco más bajo de América, eso es vergonzoso”, afirmó.

Embed



Pide dejar la hipocresía y ser equitativo para que todas las Biancas accedan al medicamento.



️ "No puede ser que tengamos el impuesto al tabaco más bajo ¡Vergonzoso!".



— NPY Oficial (@npyoficial) December 14, 2020

En ese sentido, Mazzoleni mencionó que se pide un sistema de Salud de primer mundo o por lo menos que se acerque al de los países de la región, pero no se quiere pagar más impuestos.

“Este es el problema bueno y malo que tiene Paraguay, el bajo impuesto. No hay almuerzo gratis, no vamos a lograr algo si no hacemos un sacrificio”, agregó.

Con relación al caso de la pequeña Bianca, el titular de la cartera sanitaria indicó que cerca de 60 personas que padecen de la misma enfermedad llevarían todo el presupuesto de Salud Pública de un año, solo para medicamentos.

Por ello, dijo que pasó mal en los últimos días por un debate interno que tuvo en cuanto a sus principios y la equidad en este tipo de casos.

“He pasado mal estos días, no por el insulto o la gente, sino porque en algún momento he tenido ese debate interno de cuáles son los principios que se deben mantener y son los principios de equidad. La presión de gente que no entiende y quizás nosotros que no comunicamos bien el tema son aspectos que tenemos que mejorar. Dejemos de hablar de teoría y demás; si queremos un sistema bueno, hay que hacer un sacrificio”, reiteró.

Caso Bianca

La semana pasada, los padres de Bianca se encadenaron a la entrada del Ministerio de Salud Pública exigiendo que la cartera estatal dé una respuesta al caso de la niña que requiere el medicamento para su enfermedad.

El ministerio respondió positivamente al reclamo de los familiares y anunció que ayudará a la familia a completar el dinero para adquirir el insumo.

La niña debe vacunarse antes de los dos años, que cumple en febrero. El costo del remedio es de unos G. 14.500 millones. La familia realizó una campaña para reunir el dinero y logró recaudar unos G. 10.000 millones.