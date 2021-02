"Martín Arévalo me llamó y me dijo que le ofrecieron el cargo, pero que él rechazó. Me dijo que quieren hacer con él un 2x1 y no voy a permitir. 'Me quieren hacer descabalgar y de paso te sacan a vos del ruedo', esa fue la reacción de Martín", indicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Pérez alegó que "siempre hay conspiraciones", pero que cuenta con el apoyo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Sobre el ofrecimiento que recibió Arévalo, mencionó que desconoce quién habría hecho la supuesta oferta.

"El presidente de la República me dijo que siga trabajando tranquila. Yo le dije que si necesita usar el Ministerio de Justicia, que lo haga, pero no quiero que inventen una historia para sacarme", dijo al respecto.

En otro momento, habló sobre su gestión al frente del Ministerio de Justicia y dijo que algunas medidas que tomó para enfrentar la crisis penitenciaria, la pandemia y los episodios de amedrentamiento "no cayeron del todo bien".

"Yo le dije al presidente (Mario Abdo) que si necesita el Ministerio de Justicia que lleve, pero no quiero que se me arme una historia para sacarme", puntualizó y agregó que el ofrecimiento no provino del jefe de Estado.

"El presidente me dijo que a él no fueron a pedirle", subrayó. Arévalo ya inscribió su precandidatura a intendente de Asunción, con miras a las internas coloradas, con su movimiento Fuerza Auténtica Colorada (FAC).

La fecha fijada para las internas simultáneas de los partidos políticos es el 20 de junio del 2021.