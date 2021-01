Senador Martín Arévalo inscribe su precandidatura a intendente de Asunción

Durante la inscripción de su precanditatura a intendente de Asunción, el senador Martín Arévalo manifestó que los asuncenos merecen un intendente "que no robe y que sea auténtico".

Durante la inscripción de su precandidatura a intendente de Asunción, el senador Martín Arévalo manifestó que los asuncenos merecen un intendente "que no robe, que sea auténtico, que no sea tramposo, que no sea traicionero, que conozca la institución" y que sobre todo "ame la capital para reconvertirla".