Varela participó de la entrega de tarjetas de débito y cuentas de ahorro a través del programa Tekoporã a 500 familias de escasos recursos de varios distritos del Departamento de Guairá.

Lea más: Paraguayo Cubas amenaza con quemar el Congreso por ausencia masiva de senadores

El ministro dijo que el país necesita paz y no violencia. "Nos desafiamos y golpeamos e incluso nos cintareamos, eso no es bueno", indicó en alusión al senador Payo Cubas, quien este jueves insultó y amedrentó a sus colegas colorados Antonio Barrios y Juan Darío Monges.

Nota relacionada: Paraguayo Cubas a los cintarazos con Javier Zacarías Irún

Beneficiadas 507 familias

Un total de 507 familias de los distritos de Félix Pérez Cardozo, Coronel Martínez y Villarrica fueron beneficiadas con la entrega de tarjetas del programa Tekoporã.

Según cifras de la institución gubernativa departamental, a través de este programa, en el Guairá ya suman 2.200 tarjetas entregadas, con un total de 12.695 familias dentro del citado programa.

"Capaz que no sea mucho el monto, pero aquellos que no pasan por necesidades no lo entenderán, porque cuando no hay muchos ingresos es muy grande para los más humildes. Es muy fácil leer estadísticas, pero hacemos la diferencia cuando venimos a los distritos a ver y sentir la realidad", expresó el ministro.

Recordó que el lunes de la próxima semana las tarjetas serán habilitadas para retirar el dinero proveído por el Estado.

Luego de la entrega de tarjetas, las autoridades participaron de la asunción de Favio Ariel Miranda Cáceres, quien sucede en el cargo a Fernando Aquino, en la Coordinación Departamental del Programa Tekoporã.

Aquino ocupará de hoy en más el cargo de Técnico de Apoyo Administrativo de dicha Coordinación Departamental.