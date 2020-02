Mario Abdo sella su apoyo a Petta con un apretón de manos

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le brindó su apoyo al ministro de Educación, Eduardo Petta, luego de que incluso trascendieran rumores sobre su posible cambio. Hoy, ambos se mostraron juntos en un acto oficial en el Palacio de López.

Los dos se dieron este martes un fuerte apretón de manos durante la presentación de los pupitres que serán entregados a las instituciones educativas y que fueron donados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

MaPara.png Errores fueron encontrados en el libro entregado por el MEC. Foto: @Marito Abdo

Petta estuvo en la mira durante los últimos días, no solo por los errores encontrados en los materiales educativos, sino también por sus expresiones y actitudes. Primero, trató de minimizar el hecho diciendo que los alumnos podrían corregir las faltas ortográficas.

Posteriormente, como una medida paliativa, decidió destituir a dos de sus directores: el de Educación Escolar Básica, Guido Barrios Silva, y la de Desarrollo Educativo, Teresa Dejesús Oviedo. Sin embargo, la polémica continuó con un comunicado de la Unión Europea.

El bloque internacional que financió los materiales pedagógicos lamentó los errores y advirtió que la falta de calidad podría afectar a desembolsos en programas futuros. Petta salió al paso y también trató de responsabilizar de las fallas a dicho organismo.

frase twitter petta.png El ministro de Educación, Eduardo Petta, disparó este martes contra la Unión Europea (UE). Foto: ÚH.

Luego, Teresa Dejesús Oviedo salió a hablar en el programa La Lupa de Telefuturo para dar su versión de los hechos. Ella dijo que informó sobre los errores en octubre del año pasado, pero de igual forma se decidió imprimir los materiales por la falta de tiempo.

A esto se sumó el reclamo de los gremios docentes y secundarios por una educación más abierta y menos verticalista. Los alumnos incluso se posicionaron al decir que Petta no tenía el perfil para ser ministro del MEC.

No había motivos para ser destituido

Luego de un fin de semana plagado de rumores, el lunes habló Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete de la Presidencia, quien afirmó que el presidente, Mario Abdo Benítez, no considera al ministro de Educación, Eduardo Petta, responsable directo de los errores en los libros.

“El presidente (Mario Abdo Benítez) no considera que el error sea directo y exclusivo del ministro de Educación. Sí considera que debe recaer en aquellos cuyo trabajo debía ser de mejor calidad”, dijo.

De esta forma descartó la eventual remoción de Eduardo Petta como titular de esta secretaría de Estado, aunque también acentuó que el mandatario está siempre “evaluando al 100% las actividades de sus ministros”.

Pedido de disculpas de Petta

Tras su confirmación en el cargo, el mismo Eduardo Petta salió públicamente a pedir disculpas por su comportamiento, tanto por minimizar los hechos como por sus posteriores expresiones. Además, reconoció que tiene un mal carácter y que debe mejorarlo.

"Pido perdón públicamente por mis expresiones al decir que los chicos deberán corregir. No estaba bien y me expresé mal, asumo los errores. Yo tengo que salir a pedir disculpas y no podemos permitir que estos libros estén en manos de nuestros hijos", afirmó a Telefuturo.

Embed Tras los rumores de cambio, el ministro de Educación, Eduardo Petta, habló y pidió perdón públicamente por sus expresiones con respecto a que los maestros y niños debían corregir los libros de matemáticas con errores.

Así también, explicó que él se enteró de los errores recién cuando se entregaron y señaló que los libros del programa MaPara (Matemática Paraguay) "lo hicieron con mucho orgullo", y en busca de que los niños y niñas tengan una enseñanza mejor en esa área.

Mediante la resolución 203 se resolvió suspender la entrega de los libros. Al respecto, reconoció que "se va a corregir y va a tener su tiempo" y que en unos 30 días se va a trabajar en un nuevo libro.

"Yo como ministro no me puedo permitir errores, yo tengo que asumir la responsabilidad. La tarea en el MEC es enorme, cada dirección tiene su responsabilidad, pero el ministro no deja de ser la figura política", puntualizó.