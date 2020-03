Mario Abdo sobre operación cicatriz: "Sobre el coloradismo está primero la nación paraguaya"

En su discurso, el presidente de la República se refirió a la necesidad de “aprender a trabajar juntos a pesar de las diferencias” y de recuperar la capacidad de diálogo basados en la verdad, informó el periodista Carlos Peralta.

Sin embargo, al referirse a la operación cicatriz, que busca la unidad y encuentro entre ambos líderes colorados, dijo tener la bandera paraguaya por sobre el coloradismo.

“Se habla mucho del diálogo en el interior del Partido y que nosotros tenemos que ser el ejemplo. Yo soy un demócrata que creo profundamente, pero por sobre el coloradismo está primero la nación paraguaya”, acentuó el mandatario.

En un momento dado, Abdo Benítez criticó "las agitaciones sin argumentos que solo buscan la confrontación para ocupar el poder", en alusión a lo dicho por Horacio Cartes.

El ex presidente Cartes, durante un acontecimiento social en Caaguazú, dijo que prefería que en su hoja de vida figure el perdón a que haya trabajado en contra del Partido Colorado.

El ex presidente de la República explicó que consenso no significa listas unificadas. Así también, ratificó que no se postulará para las elecciones partidarias que se desarrollarán paralelamente a las internas municipales.