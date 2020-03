Cartes resalta Operación Cicatriz impulsada por Partido Colorado

El ex presidente de la República Horacio Cartes se mostró a favor de la unidad del Partido Colorado.

"Prefiero que en mi curriculum de vida figure el perdón a cualquiera que nos haya podido crear alguna herida, y no que figure que hemos trabajado en contra o haciendo el mal a nuestro querido Partido Colorado", comenzó diciendo Horacio Cartes en el cumpleaños de Raquel Alvarenga, candidata de Honor Colorado para las elecciones municipales.

Además de Cartes, estuvieron presentes Pedro Aliana, Santiago Peña y el diputado Miguel Ángel del Puerto, líder de Honor Colorado en Caaguazú.

Horacio Cartes Operación Cicatriz.mp4 Video: Robert Figueredo.

El ex presidente de la República explicó que consenso no significa listas unificadas. Así también, ratificó que no se postulará para las elecciones partidarias que se desarrollarán paralelamente a las internas municipales.

La Operación Cicatriz busca la unidad de los movimientos más grandes del Partido Colorado, Añetete y Honor Colorado.

En los grandes distritos el consenso resultará difícil, teniendo en cuenta las diferencias y la ocupación de espacios de poder por parte de los líderes zonales.

Por último, el líder de Honor Colorado señaló que en los últimos 15 años se ha dejado el control municipal en distritos de suma importancia desde el punto de vista electoral.